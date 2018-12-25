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Гроші витратили на розваги: на Київщині жорстоко побили і пограбували пенсіонера

Гроші витратили на розваги: на Київщині жорстоко побили і пограбували пенсіонера
У одному із сіл Ставищанського району Київській області двоє чоловіків скоїли розбійний напад на 78-річного пенсіонера.

Вони били дідуся обухом сокири по голові, а потім вкрали 4 тисячі гривень і втекли, - інформує ГУНП у Київській області.

А проникли нападники до будинку пенсіонера вночі, через виставлену шибку у вікні, щоб попросити у нього цукру.

Тяжко побитого сусіда знайшов у його обійсті односелець і зателефонував до поліції. Каретою швидкою допомоги 78-річного чоловіка шпиталізовали зі струсом головного мозку та травмою голови до хірургічного відділення лікарні.

Напівживий пенсіонер зміг повідомити працівникам поліції, що нападників було двоє, один з них був у темній балаклаві. Вони били старенького обухом сокири по голові. А коли той не зміг чинити опору, викрали гроші і втекли у невідомому напрямку.

За декілька годин один зі зловмисників надавав правдиві покази щодо скоєного ним злочину. Його поплічника, який переховувався від поліції по сільським городам, теж невдовзі було затримано.

Нападниками виявилися жителі Ставищанщини 21 та 28-річного віку, які затримані у порядку ст. 208 КПК України і наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Один з учасників розбійного нападу розповів поліцейським, що гроші, вони витратили упродовж ночі на розваги: таксі, алкоголь, харчі та на гру в лотерею.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри. Міру запобіжного заходу на час досудового розслідування обере для них суд.


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Теги: розбій, напад, Київщина
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