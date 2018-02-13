У День закоханих на молодят в луцькому ЦНАПі чекає сюрприз

У День закоханих у луцькому ЦНАПі можна буде одночасно розписатися і подати документи на зміну паспорта.Про це йдеться на офіційній сторінці департаменту у Facebook.Так, департамент ЦНАП у місті Луцьку пропонує закоханим парам поєднати серця в особливий день — День святого Валентина."У цей романтичний день, 14 лютого 2019 року, на молодят чекає святкова атмосфера, багато приємних сюрпризів та можливість подати у той же день документи на обмін паспорта громадянина України, у зв’язку зі зміною прізвища", - йдеться у повідомленні.