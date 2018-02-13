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У День закоханих на молодят в луцькому ЦНАПі чекає сюрприз

У День закоханих на молодят в луцькому ЦНАПі чекає сюрприз
У День закоханих у луцькому ЦНАПі можна буде одночасно розписатися і подати документи на зміну паспорта.

Про це йдеться на офіційній сторінці департаменту у Facebook.

Так, департамент ЦНАП у місті Луцьку пропонує закоханим парам поєднати серця в особливий день — День святого Валентина.

"У цей романтичний день, 14 лютого 2019 року, на молодят чекає святкова атмосфера, багато приємних сюрпризів та можливість подати у той же день документи на обмін паспорта громадянина України, у зв’язку зі зміною прізвища", - йдеться у повідомленні.

У День закоханих на молодят в луцькому ЦНАПі чекає сюрприз

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Теги: весілля, ЦНАП, День святого Валентина, день закоханих
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