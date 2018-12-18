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Волинському священику УПЦ (МП), який перейшов з громадою до ПЦУ, заборонили служити

Волинському священику УПЦ (МП), який перейшов з громадою до ПЦУ, заборонили служити
Священику Віктору Павленку, який разом із громадою перейшов до ПЦУ, заборонили у служінні без права причащати.

Указ виданий 5 лютого, – повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.

Нагадаємо, громада села Новостав Горохівського району майже одноголосно підтримала пропозицію перейти до ПЦУ. Парафіян підтримав і їхній священик.

Указ підписав єпископ Волинський та Луцький Нафанаїл.

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Теги: церква, Волинь, ПЦУ, Томос
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