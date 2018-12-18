Волинському священику УПЦ (МП), який перейшов з громадою до ПЦУ, заборонили служити
Сьогодні, 08:59
Священику Віктору Павленку, який разом із громадою перейшов до ПЦУ, заборонили у служінні без права причащати.
Указ виданий 5 лютого, – повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.
Нагадаємо, громада села Новостав Горохівського району майже одноголосно підтримала пропозицію перейти до ПЦУ. Парафіян підтримав і їхній священик.
Указ підписав єпископ Волинський та Луцький Нафанаїл.
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Указ виданий 5 лютого, – повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.
Нагадаємо, громада села Новостав Горохівського району майже одноголосно підтримала пропозицію перейти до ПЦУ. Парафіян підтримав і їхній священик.
Указ підписав єпископ Волинський та Луцький Нафанаїл.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УПЦ (МП) заперечує перехід громади в селі на Волині до ПЦУ і обіцяє правити служби в хатині
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