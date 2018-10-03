В аварії на Волині постраждав водій ВАЗу
Сьогодні, 10:20
У Володимирі-Волинському трапилась ДТП з потерпілим.
Інцидент трапився у понеділок, 4 лютого, на вулиці Луцькій, близько 23 години, - інформує ГУНП у Волинській області.
Автомобіль Chery зіткнувся із легковиком ВАЗ. Внаслідок ДТП один із водіїв отримав тілесні ушкодження.
За кермом Chery перебував 22-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції під час руху та зіткнувся із легковиком ВАЗ-21099, під керуванням 58-річного жителя цього ж району.
Внаслідок ДТП водій ВАЗу отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився у понеділок, 4 лютого, на вулиці Луцькій, близько 23 години, - інформує ГУНП у Волинській області.
Автомобіль Chery зіткнувся із легковиком ВАЗ. Внаслідок ДТП один із водіїв отримав тілесні ушкодження.
За кермом Chery перебував 22-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції під час руху та зіткнувся із легковиком ВАЗ-21099, під керуванням 58-річного жителя цього ж району.
Внаслідок ДТП водій ВАЗу отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку тимчасово припиняє роботу маршрут №47
Сьогодні, 10:31
В аварії на Волині постраждав водій ВАЗу
Сьогодні, 10:20
«Луцькводоканал» покращить якість питної води
Сьогодні, 09:58