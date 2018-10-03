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В аварії на Волині постраждав водій ВАЗу

В аварії на Волині постраждав водій ВАЗу
У Володимирі-Волинському трапилась ДТП з потерпілим.

Інцидент трапився у понеділок, 4 лютого, на вулиці Луцькій, близько 23 години, - інформує ГУНП у Волинській області.

Автомобіль Chery зіткнувся із легковиком ВАЗ. Внаслідок ДТП один із водіїв отримав тілесні ушкодження.

За кермом Chery перебував 22-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції під час руху та зіткнувся із легковиком ВАЗ-21099, під керуванням 58-річного жителя цього ж району.

Внаслідок ДТП водій ВАЗу отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.




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Теги: аварія, Володимир-Волинський
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