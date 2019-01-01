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Проводять експерименти: у Нововолинську розслідують загибель матері з дитиною

Проводять експерименти: у Нововолинську розслідують загибель матері з дитиною
У Нововолинську створили тимчасову комісію, яка розслідує наслідки трагедії, яка сталася 30 січня цього року.

Нагадаємо, у результаті нещасного випадку, що пов’язують із отруєнням чадним газом, в одній з квартир загинуло двоє осіб – 36-річна жінка та півторарічна дитина, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

5 лютого 2019 року у приміщенні міськвиконкому відбулося засідання тимчасової комісії. До її складу входять представники поліції, відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому, міський відділ ДСНС України у Волинській області, житлово-комунальне об"єднання, УЖК №2, аварійно-диспетчерська служба ПАТ “Волиньгаз” вивчають причини ситуації, пов’язаної із загибеллю людей.

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Володимир Рожелюк наголосив на тому, аби дообстежити квартиру, в якій загинули матір з дитям, зокрема, перевірити тягу і колонку. Чоловік, який втратив дружину, просив додатково провести експеримент з увімкненою газовою колонкою, щоб відтворити ситуацію, яка призвела до летального випадку.

Заступник голови ОСББ «Шахтар» 23 Олег Попков поінформував, що у квітні та листопаді минулого року проводилася планова перевірка димовентиляційної системи, про що складено відповідні акти. Це також підтвердили жителі будинку.

Учора на місці події працювала комісія зі спеціального розслідування нещасного випадку, створена наказом Управління Держпраці у Волинській області. Вона має з’ясувати обставини та причини цієї трагедії. Зокрема, за допомогою ендоскопа обстежено димову та вентиляційну систему зсередини, зроблено заміри сили тяги. Проводяться різного роду експерименти, опитуються свідки. Комісія визначить осіб, дії чи бездіяльність яких призвели до аварії.

За словами заступника міського голови Володимира Рожелюка, ситуація перебуває на постійному контролі міської влади.

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Теги: отруєння, чадний газ, Нововолинськ, жінка, хлопчик
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