Просять впізнати вандала, який повиламував ліхтарі у центральному парку. ВІДЕО





Відео, на якому зафіксовано акт вандалізму на своїй сторінці у facebook опублікувала



"УВАГА!!!!!



ПРОСИМО ТЕРМІНОВО ДОПОМОГТИ ВПІЗНАТИ!!!!!



ОСОБА ПОШКОДИЛА КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ!!!



Хто знає цього молодика, просимо повідомити за телефоном 067 0000679", – зазначили муніципали в дописі.



З відео можна зрозуміти, що хлопця звати Богдан. За зовнішніми ознаками – хлопець у стані алкогольного сп'яніння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку Луцька молодий хлопець повиламував ліхтарі.Відео, на якому зафіксовано акт вандалізму на своїй сторінці у facebook опублікувала муніципальна варта . Інспектори просять допомоги впізати хулігана."УВАГА!!!!!ПРОСИМО ТЕРМІНОВО ДОПОМОГТИ ВПІЗНАТИ!!!!!ОСОБА ПОШКОДИЛА КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ!!!Хто знає цього молодика, просимо повідомити за телефоном 067 0000679", – зазначили муніципали в дописі.З відео можна зрозуміти, що хлопця звати. За зовнішніми ознаками – хлопець у стані алкогольного сп'яніння.

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