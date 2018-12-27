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Просять впізнати вандала, який повиламував ліхтарі у центральному парку. ВІДЕО

Просять впізнати вандала, який повиламував ліхтарі у центральному парку. ВІДЕО
У центральному парку Луцька молодий хлопець повиламував ліхтарі.

Відео, на якому зафіксовано акт вандалізму на своїй сторінці у facebook опублікувала муніципальна варта. Інспектори просять допомоги впізати хулігана.

"УВАГА!!!!!

ПРОСИМО ТЕРМІНОВО ДОПОМОГТИ ВПІЗНАТИ!!!!!

ОСОБА ПОШКОДИЛА КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ!!!

Хто знає цього молодика, просимо повідомити за телефоном 067 0000679", – зазначили муніципали в дописі.

З відео можна зрозуміти, що хлопця звати Богдан. За зовнішніми ознаками – хлопець у стані алкогольного сп'яніння.

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Теги: парк, хуліган, ліхтар, муніципали
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