Просять впізнати вандала, який повиламував ліхтарі у центральному парку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:42
У центральному парку Луцька молодий хлопець повиламував ліхтарі.
Відео, на якому зафіксовано акт вандалізму на своїй сторінці у facebook опублікувала муніципальна варта. Інспектори просять допомоги впізати хулігана.
"УВАГА!!!!!
ПРОСИМО ТЕРМІНОВО ДОПОМОГТИ ВПІЗНАТИ!!!!!
ОСОБА ПОШКОДИЛА КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ!!!
Хто знає цього молодика, просимо повідомити за телефоном 067 0000679", – зазначили муніципали в дописі.
З відео можна зрозуміти, що хлопця звати Богдан. За зовнішніми ознаками – хлопець у стані алкогольного сп'яніння.
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Відео, на якому зафіксовано акт вандалізму на своїй сторінці у facebook опублікувала муніципальна варта. Інспектори просять допомоги впізати хулігана.
"УВАГА!!!!!
ПРОСИМО ТЕРМІНОВО ДОПОМОГТИ ВПІЗНАТИ!!!!!
ОСОБА ПОШКОДИЛА КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ!!!
Хто знає цього молодика, просимо повідомити за телефоном 067 0000679", – зазначили муніципали в дописі.
З відео можна зрозуміти, що хлопця звати Богдан. За зовнішніми ознаками – хлопець у стані алкогольного сп'яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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