Кілограм соломки і сто грамів «травички»: на Волині у чоловіків знайшли наркотики. ФОТО

У Ковелі та Ратнівському районі поліцейські виявили макову соломку та марихуану.Вилучені наркотики правоохоронці направили на дослідження. За фактом незаконного зберігання наркотичних засобів тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Учора, 2 лютого, в Ковелі за місцем проживання 35-річного місцевого жителя оперативники виявили та вилучили 1 кг. подрібненої макової соломки та пляшку із рідиною коричневого кольору.До слова, волинянин перебував у розшуку за вчинення крадіжок, його затримали.Цього ж дня, під час санкціонованого обшуку в будинку 27-річного жителя Ратнівського району, поліцейські виявили майже 100 г. марихуани.Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, тривають.