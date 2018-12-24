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Кілограм соломки і сто грамів «травички»: на Волині у чоловіків знайшли наркотики. ФОТО

Кілограм соломки і сто грамів «травички»: на Волині у чоловіків знайшли наркотики. ФОТО
У Ковелі та Ратнівському районі поліцейські виявили макову соломку та марихуану.

Вилучені наркотики правоохоронці направили на дослідження. За фактом незаконного зберігання наркотичних засобів тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Учора, 2 лютого, в Ковелі за місцем проживання 35-річного місцевого жителя оперативники виявили та вилучили 1 кг. подрібненої макової соломки та пляшку із рідиною коричневого кольору.

До слова, волинянин перебував у розшуку за вчинення крадіжок, його затримали.

Цього ж дня, під час санкціонованого обшуку в будинку 27-річного жителя Ратнівського району, поліцейські виявили майже 100 г. марихуани.

Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, тривають.

Кілограм соломки і сто грамів «травички»: на Волині у чоловіків знайшли наркотики. ФОТО
Кілограм соломки і сто грамів «травички»: на Волині у чоловіків знайшли наркотики. ФОТО
Кілограм соломки і сто грамів «травички»: на Волині у чоловіків знайшли наркотики. ФОТО

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Теги: наркотики, кримінал, поліція
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