Помер викладач луцького вишу
Сьогодні, 15:50
У Луцьку помер викладач факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Пхиденко Ігор Станіславович.
Про це написала на сторінці у facebook Тетяна Яцечко-Блаженко.
"...Людина живе доти, поки її пам’ятають. Світла пам'ять вічно житиме у наших серцях. У скорботі низько схиляємо голову і молимося за упокій його душі...", - йдеться у дописі.
Прощання з викладачем буде 8 лютого о 10.00 в приміщенні факультету історії, політології та національної безпеки (вул. Шопена, 24).
Про місце і час похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Станіславовича.
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Про це написала на сторінці у facebook Тетяна Яцечко-Блаженко.
"...Людина живе доти, поки її пам’ятають. Світла пам'ять вічно житиме у наших серцях. У скорботі низько схиляємо голову і молимося за упокій його душі...", - йдеться у дописі.
Прощання з викладачем буде 8 лютого о 10.00 в приміщенні факультету історії, політології та національної безпеки (вул. Шопена, 24).
Про місце і час похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Станіславовича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це не родич Станіслава Пхиденка - колишнього депутата ВР України? Славна людина. А покійному - Царство Небесне.
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