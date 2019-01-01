Помер викладач луцького вишу

У Луцьку помер викладач факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі УкраїнкиПро це написала на сторінці у facebook"...Людина живе доти, поки її пам’ятають. Світла пам'ять вічно житиме у наших серцях. У скорботі низько схиляємо голову і молимося за упокій його душі...", - йдеться у дописі.Прощання з викладачем буде 8 лютого о 10.00 в приміщенні факультету історії, політології та національної безпеки (вул. Шопена, 24).Про місце і час похорону повідомлять згодом.висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Станіславовича.