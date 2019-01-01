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Помер викладач луцького вишу

Помер викладач луцького вишу
У Луцьку помер викладач факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Пхиденко Ігор Станіславович.

Про це написала на сторінці у facebook Тетяна Яцечко-Блаженко.

"...Людина живе доти, поки її пам’ятають. Світла пам'ять вічно житиме у наших серцях. У скорботі низько схиляємо голову і молимося за упокій його душі...", - йдеться у дописі.

Прощання з викладачем буде 8 лютого о 10.00 в приміщенні факультету історії, політології та національної безпеки (вул. Шопена, 24).

Про місце і час похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Станіславовича.

Помер викладач луцького вишу

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Теги: смерть, викладач, СНУ
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Коментарі 1
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Це не родич Станіслава Пхиденка - колишнього депутата ВР України? Славна людина. А покійному - Царство Небесне.
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