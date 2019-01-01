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У «Промені» покажуть фільм «Великий Гетсбі»*

У «Промені» покажуть фільм «Великий Гетсбі»*
До Дня всіх закоханих, 14 лютого, у кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь» покажуть фільм «Великий Гетсбі».

Кінострічка на екрани кінотеатрів вийшла ще в травні 2013 року. Цього ж року Multiplex підготував до свята унікальну можливість переглянути фільм ще раз на великому екрані.

Окрім сеансу фільму «Великий Гетсбі» у холі РЦ «Промінь» також готується тематична атмосфера та сюрпризи.

З 12 по 14 лютого тут стоятиме точка з продажем квітів та букетів.

Якщо ви ще не маєте планів на вечір 14 лютого, РЦ «Промінь» запрошує без зайвих зусиль влаштувати коханим незабутній вечір. У Cloud7Serice придбати подарунок, в холі обрати букет, а потім разом сходити на фільм.

Квитки можна придбати за посиланням:

https://multiplex.ua/ua/movie/352091

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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