До Луцька на прощу приїдуть майже 300 монахів
Сьогодні, 18:16
До Луцька на прощу приїдуть близько 300 монахів Української греко-католицької церкви.
У суботу, 9 лютого, вони відзначать на Волині День богопосвячених осіб, - інформує Перший.
О 10:30 у монастирі святого Василія Великого, що на вулиці Карпенка-Карого, 5, відбудеться архієрейська літургія, о 13:15 учасники вирушать ходою до Музею Волинської ікони, помоляться біля пам'ятного знаку Борцям за волю і незалежність України на Київському майдані.
Також монахи і миряни відвідають Луцький замок та залишки церкви Іоана Богослова.
«Ми вже рік знаємо про те, що у 2019 році прийматимемо прощу у Луцьку. Це велика честь для нас. Запрошуємо не тільки греко-католицьке монашество, а й римо-католицьке та православне», - зауважив під час прес-конференції настоятель монастиря святого Василія Великого Терентій Цапчук.
Приєднаються до заходу й духівники та миряни Луцького екзархату і Луцької дієцезії Римо-католицької церкви. Традиція влаштовувати монашеські прощі до Дня богоявлених осіб існує в Україні близько 10 років. Раніше вони проводились у Львові, Києві, Чернівцях та Дрогобичі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суботу, 9 лютого, вони відзначать на Волині День богопосвячених осіб, - інформує Перший.
О 10:30 у монастирі святого Василія Великого, що на вулиці Карпенка-Карого, 5, відбудеться архієрейська літургія, о 13:15 учасники вирушать ходою до Музею Волинської ікони, помоляться біля пам'ятного знаку Борцям за волю і незалежність України на Київському майдані.
Також монахи і миряни відвідають Луцький замок та залишки церкви Іоана Богослова.
«Ми вже рік знаємо про те, що у 2019 році прийматимемо прощу у Луцьку. Це велика честь для нас. Запрошуємо не тільки греко-католицьке монашество, а й римо-католицьке та православне», - зауважив під час прес-конференції настоятель монастиря святого Василія Великого Терентій Цапчук.
Приєднаються до заходу й духівники та миряни Луцького екзархату і Луцької дієцезії Римо-католицької церкви. Традиція влаштовувати монашеські прощі до Дня богоявлених осіб існує в Україні близько 10 років. Раніше вони проводились у Львові, Києві, Чернівцях та Дрогобичі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Хворих на кір в Україні більше, ніж в усій Європі
Сьогодні, 18:46
До Луцька на прощу приїдуть майже 300 монахів
Сьогодні, 18:16
Бенкет, лімузини та королівські наряди: у Луцьку організували свято для людей з інвалідністю. ФОТО
Сьогодні, 17:49