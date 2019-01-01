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До Луцька на прощу приїдуть майже 300 монахів

До Луцька на прощу приїдуть майже 300 монахів
До Луцька на прощу приїдуть близько 300 монахів Української греко-католицької церкви.

У суботу, 9 лютого, вони відзначать на Волині День богопосвячених осіб, - інформує Перший.

О 10:30 у монастирі святого Василія Великого, що на вулиці Карпенка-Карого, 5, відбудеться архієрейська літургія, о 13:15 учасники вирушать ходою до Музею Волинської ікони, помоляться біля пам'ятного знаку Борцям за волю і незалежність України на Київському майдані.

Також монахи і миряни відвідають Луцький замок та залишки церкви Іоана Богослова.

«Ми вже рік знаємо про те, що у 2019 році прийматимемо прощу у Луцьку. Це велика честь для нас. Запрошуємо не тільки греко-католицьке монашество, а й римо-католицьке та православне», - зауважив під час прес-конференції настоятель монастиря святого Василія Великого Терентій Цапчук.

Приєднаються до заходу й духівники та миряни Луцького екзархату і Луцької дієцезії Римо-католицької церкви. Традиція влаштовувати монашеські прощі до Дня богоявлених осіб існує в Україні близько 10 років. Раніше вони проводились у Львові, Києві, Чернівцях та Дрогобичі.

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Теги: Луцьк, монахи
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