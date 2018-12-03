Перші волиняни отримають статус бійців-добровольців у березні
Сьогодні, 15:26
У березні декілька волинян отримають статус бійця-добровольця.
Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.
8 лютого 2019 року, у Волинській ОДА відбулося перше засідання комісії з визнання бійців-добровольців АТО/ООС. Її основна мета – надання офіційного статусу волинянам, що в перші дні військової агресії на Сході пішли захищати територіальну цілісність країни. Серед присутніх – директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод.
За її словами, для надання статусу бійця-добровольця до департаменту вже звернулося шестеро осіб. Тож нині їх документи знаходяться на опрацюванні/розгляді. Окрім того, чимало людей попередньо зверталися за роз’ясненнями та збирають відповідні документи. Найголовніші з них – це письмове підтвердження свідків тих подій. А зважаючи на те, що не всі вони проживають на території області, процес дещо затягується.
«Ми зі свого боку намагаємося максимально допомогти. Отримати інформацію чи здати документи можна в 516 кабінеті департаменту соціального захисту населення. Чекаємо всіх! Але бажано, щоб приходили особисто. Тому що це робота з персональними даними. Також обов’язкова наявність особистого підпису в заяві», – наголосила Оксана Гобод.
За попередніми даними, близько 50-80 волинян пішли на фронт у 2014 році в якості добровольців. Саме вони можуть звернутися за встановленням відповідного статусу. Згодом – будуть внесені зміни до Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки. Відтак, закладуть відповідні кошти, аби бійці могли отримати передбачені виплати та компенсації.
Разом із тим, директор департаменту соціального захисту населення ОДА нагадала, що з 1 січня 2019 року на теренах області діє група швидкого реагування. Відтак, вже є позитивні результати її роботи.
«Гадаю, що ми спільно будемо підтримувати тих людей, які повинні мати цю підтримку. Це ті самі сім’ї загиблих та учасників АТО, допомагати реалізувати усі соціальні гарантії бійцям-добровольцям. Спільними зусиллями будемо робити так, аби на території Волинської області проблемних питань не було», – резюмувала Оксана Гобод.
Наступне засідання комісії з визнання бійців-добровольців АТО/ООС орієнтовно відбудеться на початку березня. Зважаючи на те, що обговорюватимуть персональні дані волинян, воно проходитиме в закритому режимі.
Довідково:
Порядок визнання бійців-добровольців АТО/ООС визначено рішенням обласної ради від 20 грудня 2018 року. Зокрема, визначено перелік документів, які повинні надавати добровольці, а саме:
- довідку керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входив чи входить до складу добровольчого формування, із зазначенням терміну перебування в зоні АТО/ООС;
- письмові свідчення не менше двох свідків із числа осіб, які разом з такою особою брали участь в АТО/ООС та отримали статус учасника бойових дій, або інваліда війни, учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту», що підтверджують участь в АТО/ООС особи-заявника;
- інші матеріали, які засвідчують безпосередню участь у бойових діях у російсько-українській війні (фото-, відеофіксація) (за наявності);
- висновок/характеристику громадської організації (за наявності);
- документи, що підтверджують факт отримання поранення чи контузії під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення в районах бойових дій у складі добровольчих формувань (у разі необхідності);
- копію паспорту;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- дві фотокартки розміром 3 см х 4 см;
- заяву встановленого зразка.
Відповідні документи слід приносити в каб. 516 департаменту соцзахисту ОДА. Контактна особа - Наталія Семенюк.
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Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.
8 лютого 2019 року, у Волинській ОДА відбулося перше засідання комісії з визнання бійців-добровольців АТО/ООС. Її основна мета – надання офіційного статусу волинянам, що в перші дні військової агресії на Сході пішли захищати територіальну цілісність країни. Серед присутніх – директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод.
За її словами, для надання статусу бійця-добровольця до департаменту вже звернулося шестеро осіб. Тож нині їх документи знаходяться на опрацюванні/розгляді. Окрім того, чимало людей попередньо зверталися за роз’ясненнями та збирають відповідні документи. Найголовніші з них – це письмове підтвердження свідків тих подій. А зважаючи на те, що не всі вони проживають на території області, процес дещо затягується.
«Ми зі свого боку намагаємося максимально допомогти. Отримати інформацію чи здати документи можна в 516 кабінеті департаменту соціального захисту населення. Чекаємо всіх! Але бажано, щоб приходили особисто. Тому що це робота з персональними даними. Також обов’язкова наявність особистого підпису в заяві», – наголосила Оксана Гобод.
За попередніми даними, близько 50-80 волинян пішли на фронт у 2014 році в якості добровольців. Саме вони можуть звернутися за встановленням відповідного статусу. Згодом – будуть внесені зміни до Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки. Відтак, закладуть відповідні кошти, аби бійці могли отримати передбачені виплати та компенсації.
Разом із тим, директор департаменту соціального захисту населення ОДА нагадала, що з 1 січня 2019 року на теренах області діє група швидкого реагування. Відтак, вже є позитивні результати її роботи.
«Гадаю, що ми спільно будемо підтримувати тих людей, які повинні мати цю підтримку. Це ті самі сім’ї загиблих та учасників АТО, допомагати реалізувати усі соціальні гарантії бійцям-добровольцям. Спільними зусиллями будемо робити так, аби на території Волинської області проблемних питань не було», – резюмувала Оксана Гобод.
Наступне засідання комісії з визнання бійців-добровольців АТО/ООС орієнтовно відбудеться на початку березня. Зважаючи на те, що обговорюватимуть персональні дані волинян, воно проходитиме в закритому режимі.
Довідково:
Порядок визнання бійців-добровольців АТО/ООС визначено рішенням обласної ради від 20 грудня 2018 року. Зокрема, визначено перелік документів, які повинні надавати добровольці, а саме:
- довідку керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входив чи входить до складу добровольчого формування, із зазначенням терміну перебування в зоні АТО/ООС;
- письмові свідчення не менше двох свідків із числа осіб, які разом з такою особою брали участь в АТО/ООС та отримали статус учасника бойових дій, або інваліда війни, учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту», що підтверджують участь в АТО/ООС особи-заявника;
- інші матеріали, які засвідчують безпосередню участь у бойових діях у російсько-українській війні (фото-, відеофіксація) (за наявності);
- висновок/характеристику громадської організації (за наявності);
- документи, що підтверджують факт отримання поранення чи контузії під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення в районах бойових дій у складі добровольчих формувань (у разі необхідності);
- копію паспорту;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- дві фотокартки розміром 3 см х 4 см;
- заяву встановленого зразка.
Відповідні документи слід приносити в каб. 516 департаменту соцзахисту ОДА. Контактна особа - Наталія Семенюк.
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Перші волиняни отримають статус бійців-добровольців у березні
Сьогодні, 15:26