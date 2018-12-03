Перші волиняни отримають статус бійців-добровольців у березні

У березні декілька волинян отримають статус бійця-добровольця.Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.8 лютого 2019 року, у Волинській ОДА відбулося перше засідання комісії з визнання бійців-добровольців АТО/ООС. Її основна мета – надання офіційного статусу волинянам, що в перші дні військової агресії на Сході пішли захищати територіальну цілісність країни. Серед присутніх – директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністраціїЗа її словами, для надання статусу бійця-добровольця до департаменту вже звернулося шестеро осіб. Тож нині їх документи знаходяться на опрацюванні/розгляді. Окрім того, чимало людей попередньо зверталися за роз’ясненнями та збирають відповідні документи. Найголовніші з них – це письмове підтвердження свідків тих подій. А зважаючи на те, що не всі вони проживають на території області, процес дещо затягується.«Ми зі свого боку намагаємося максимально допомогти. Отримати інформацію чи здати документи можна в 516 кабінеті департаменту соціального захисту населення. Чекаємо всіх! Але бажано, щоб приходили особисто. Тому що це робота з персональними даними. Також обов’язкова наявність особистого підпису в заяві», – наголосила Оксана Гобод.За попередніми даними, близько 50-80 волинян пішли на фронт у 2014 році в якості добровольців. Саме вони можуть звернутися за встановленням відповідного статусу. Згодом – будуть внесені зміни до Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки. Відтак, закладуть відповідні кошти, аби бійці могли отримати передбачені виплати та компенсації.Разом із тим, директор департаменту соціального захисту населення ОДА нагадала, що з 1 січня 2019 року на теренах області діє група швидкого реагування. Відтак, вже є позитивні результати її роботи.«Гадаю, що ми спільно будемо підтримувати тих людей, які повинні мати цю підтримку. Це ті самі сім’ї загиблих та учасників АТО, допомагати реалізувати усі соціальні гарантії бійцям-добровольцям. Спільними зусиллями будемо робити так, аби на території Волинської області проблемних питань не було», – резюмувала Оксана Гобод.Наступне засідання комісії з визнання бійців-добровольців АТО/ООС орієнтовно відбудеться на початку березня. Зважаючи на те, що обговорюватимуть персональні дані волинян, воно проходитиме в закритому режимі.