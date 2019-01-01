У волинській гімназії відроджують ткацьке ремесло





Про це



Заклад освіти бере участь і успішно реалізує завдання проекту міжнародної технічної допомоги "Народна творчість без кордонів" Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства Білорусь-Україна, що співфінансується Європейським Союзом.



У рамках проекту на базі школи-гімназії створили та відповідно обладнали кабінет ткацтва, де мають змогу займатися ткацтвом і відроджувати традиції українського народу вихованці гуртків "Килимок" і "Рушничок".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівській гімназії імені В. Газіна створили та обладнали кабінет ткацтва, де діти зможуть відроджувати давнє українське ремесло.Про це повідомляють на сторінці гімназійної кафедри предметів естетичного циклу Facebook.Заклад освіти бере участь і успішно реалізує завдання проекту міжнародної технічної допомоги "Народна творчість без кордонів" Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства Білорусь-Україна, що співфінансується Європейським Союзом.У рамках проекту на базі школи-гімназії створили та відповідно обладнали кабінет ткацтва, де мають змогу займатися ткацтвом і відроджувати традиції українського народу вихованці гуртків "Килимок" і "Рушничок".

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