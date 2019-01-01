У волинській гімназії відроджують ткацьке ремесло
Сьогодні, 14:50
У Ратнівській гімназії імені В. Газіна створили та обладнали кабінет ткацтва, де діти зможуть відроджувати давнє українське ремесло.
Про це повідомляють на сторінці гімназійної кафедри предметів естетичного циклу Facebook.
Заклад освіти бере участь і успішно реалізує завдання проекту міжнародної технічної допомоги "Народна творчість без кордонів" Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства Білорусь-Україна, що співфінансується Європейським Союзом.
У рамках проекту на базі школи-гімназії створили та відповідно обладнали кабінет ткацтва, де мають змогу займатися ткацтвом і відроджувати традиції українського народу вихованці гуртків "Килимок" і "Рушничок".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці гімназійної кафедри предметів естетичного циклу Facebook.
Заклад освіти бере участь і успішно реалізує завдання проекту міжнародної технічної допомоги "Народна творчість без кордонів" Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства Білорусь-Україна, що співфінансується Європейським Союзом.
У рамках проекту на базі школи-гімназії створили та відповідно обладнали кабінет ткацтва, де мають змогу займатися ткацтвом і відроджувати традиції українського народу вихованці гуртків "Килимок" і "Рушничок".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинській гімназії відроджують ткацьке ремесло
Сьогодні, 14:50
У Луцьку – хресна хода монахів УГКЦ
Сьогодні, 14:18
Волинянам показали, яке вбрання носили їхні предки
Сьогодні, 13:59
Близько тисячі студентів ЛНТУ стали магістрами. ФОТО
Сьогодні, 13:23