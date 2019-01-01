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У волинській гімназії відроджують ткацьке ремесло

У волинській гімназії відроджують ткацьке ремесло
У Ратнівській гімназії імені В. Газіна створили та обладнали кабінет ткацтва, де діти зможуть відроджувати давнє українське ремесло.

Про це повідомляють на сторінці гімназійної кафедри предметів естетичного циклу Facebook.

Заклад освіти бере участь і успішно реалізує завдання проекту міжнародної технічної допомоги "Народна творчість без кордонів" Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства Білорусь-Україна, що співфінансується Європейським Союзом.

У рамках проекту на базі школи-гімназії створили та відповідно обладнали кабінет ткацтва, де мають змогу займатися ткацтвом і відроджувати традиції українського народу вихованці гуртків "Килимок" і "Рушничок".



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Теги: ткацтво, ремесла, історія
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