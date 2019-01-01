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Показали, як виглядав Центральний парк Луцька майже півстоліття тому

Показали, як виглядав Центральний парк Луцька майже півстоліття тому
Лучанин показав, яким був парк імені Лесі Українки у 1979 році.

Про це пише ВолиньUa.

Озеленені алеї Центрального парку та фонтани радували своїх відвідувачів близько 40 років тому.Таким парк залишився на світлині які надав житель міста В'ячеслав Капись.

Нагадаємо, що ріше чоловік ділився ретро-фотографіями, на яких зображено ЦУМ, нинішній Театральний майдан, магазин на вулиці Винниченка, фонтан біля колишнього заводу «Луцькпластмас».

Показали, як виглядав Центральний парк Луцька майже півстоліття тому

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Теги: фото, парк, історія
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Коментарі 1
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1 фот оце опказали? ппц....клоуни ви
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