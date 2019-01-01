Показали, як виглядав Центральний парк Луцька майже півстоліття тому





Про це



Озеленені алеї Центрального парку та фонтани радували своїх відвідувачів близько 40 років тому.Таким парк залишився на світлині які надав житель міста В'ячеслав Капись.



Нагадаємо, що ріше чоловік





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин показав, яким був парк імені Лесі Українки у 1979 році.Про це пише ВолиньUa.Озеленені алеї Центрального парку та фонтани радували своїх відвідувачів близько 40 років тому.Таким парк залишився на світлині які надав житель містаНагадаємо, що ріше чоловік ділився ретро-фотографіями , на яких зображено ЦУМ, нинішній Театральний майдан, магазин на вулиці Винниченка, фонтан біля колишнього заводу «Луцькпластмас».

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