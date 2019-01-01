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У селі неподалік Луцька громада храму проголосувала за перехід до ПЦУ

У селі неподалік Луцька громада храму проголосувала за перехід до ПЦУ
У селі Жидичин Ківерцівського району вирішували, чи буде громада церкви приєднуватись до Православної церкви України.

Про це йдеться на сайті Жидичинського чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ, пише Перший.

Серед опитаних 98% підтримали перехід, 2% виступили проти.
Саме у монастирі вирішили провести опитування щодо переходу місцевого храму УПЦ МП до нової церкви.

З 6 по 9 лютого в селі проводили «подомове» опитування щодо питання переходу релігійної громади Свято-Миколаївського храму села Жидичин до ПЦУ.

«Дане опитування було проведене з метою недопущення будь-яких провокацій, лобіювань чи викривлень думки громади, здійснювалось чесно, прозоро і відкрито. В результаті опитування було визначено думку більше 90% від мешканців громади», – йдеться у повідомленні.

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Теги: церква, Волинь, ПЦУ, Томос
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