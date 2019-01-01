У селі неподалік Луцька громада храму проголосувала за перехід до ПЦУ





Про це йдеться на сайті Жидичинського чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ, пише



Серед опитаних 98% підтримали перехід, 2% виступили проти.

Саме у монастирі вирішили провести опитування щодо переходу місцевого храму УПЦ МП до нової церкви.



З 6 по 9 лютого в селі проводили «подомове» опитування щодо питання переходу релігійної громади Свято-Миколаївського храму села Жидичин до ПЦУ.



«Дане опитування було проведене з метою недопущення будь-яких провокацій, лобіювань чи викривлень думки громади, здійснювалось чесно, прозоро і відкрито. В результаті опитування було визначено думку більше 90% від мешканців громади», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Жидичин Ківерцівського району вирішували, чи буде громада церкви приєднуватись до Православної церкви України.Про це йдеться на сайті Жидичинського чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ, пише Перший Серед опитаних 98% підтримали перехід, 2% виступили проти.Саме у монастирі вирішили провести опитування щодо переходу місцевого храму УПЦ МП до нової церкви.З 6 по 9 лютого в селі проводили «подомове» опитування щодо питання переходу релігійної громади Свято-Миколаївського храму села Жидичин до ПЦУ.«Дане опитування було проведене з метою недопущення будь-яких провокацій, лобіювань чи викривлень думки громади, здійснювалось чесно, прозоро і відкрито. В результаті опитування було визначено думку більше 90% від мешканців громади», – йдеться у повідомленні.

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