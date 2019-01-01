Зять подарував волинським пенсіонерам на День закоханих поїздку до Мілану

Петру та Велентині Солов’ям із села Підцир’я, уродженець Раків Лісу Віталій Карпік, організувавши для них турне в Італію.



Таким чином він порадував у День святого Валентина й ще свою другу половинку, яка зможе провести цей романтичний день ще й із мамою і батьком, - пише газета



Адже мешкає і працює подружжя Карпіків вже багато років в італійському Мілані, а тому бачитись з ріднею їм випадає можливість не так і часто.



"Багато одружених чоловіків з Каменя-Каширського, з ким мені особисто довелося говорити чомусь зневажливо та іноді з чорним гумором відгукуються про своїх тещ. А ось я про свою другу маму можу сказати лише хороше. Вона добра жінка, справжня господиня. Спільну мову, розуміння ми завжди знаходимо і з моїм тестем Петром Степановичем Солов’єм. Це дуже веселий чоловік. Тож до дня всіх закоханих я вирішив їм зробити креативний подарунок. Організував для них турне Європою", — розповідає Віталій Карпік.



Поки що волинянин не знає, яку саме розважальну програму він має намір організувати для батьків своєї дружини. Але зізнається, що вона буде обов’язково цікавою для пенсіонерів.





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