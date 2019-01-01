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Зять подарував волинським пенсіонерам на День закоханих поїздку до Мілану

Зять подарував волинським пенсіонерам на День закоханих поїздку до Мілану
Оригінальний дарунок до Дня святого Валентина зробив батькам своєї дружини, пенсіонерам Петру та Велентині Солов’ям із села Підцир’я, уродженець Раків Лісу Віталій Карпік, організувавши для них турне в Італію.

Таким чином він порадував у День святого Валентина й ще свою другу половинку, яка зможе провести цей романтичний день ще й із мамою і батьком, - пише газета Полісся.

Адже мешкає і працює подружжя Карпіків вже багато років в італійському Мілані, а тому бачитись з ріднею їм випадає можливість не так і часто.

"Багато одружених чоловіків з Каменя-Каширського, з ким мені особисто довелося говорити чомусь зневажливо та іноді з чорним гумором відгукуються про своїх тещ. А ось я про свою другу маму можу сказати лише хороше. Вона добра жінка, справжня господиня. Спільну мову, розуміння ми завжди знаходимо і з моїм тестем Петром Степановичем Солов’єм. Це дуже веселий чоловік. Тож до дня всіх закоханих я вирішив їм зробити креативний подарунок. Організував для них турне Європою", — розповідає Віталій Карпік.

Поки що волинянин не знає, яку саме розважальну програму він має намір організувати для батьків своєї дружини. Але зізнається, що вона буде обов’язково цікавою для пенсіонерів.

Зять подарував волинським пенсіонерам на День закоханих поїздку до Мілану

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Теги: День святого Валентина, історія, Мілан
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