Куди піти на вихідні у Луцьку: 15-17 лютого
Сьогодні, 11:00
Останній місяць зими – у розпалі. Уже й позаду День закоханих... Та все ж варто подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд.
Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 15 лютого
Подія: День святого Валіка
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Цього року Святий Валік вирішив завітати до нас у четвер. Та ще й разом із кількома десятками чоловіків-футболістів (гадаємо, ви чули про матчі, які відбуватимуться ввечері 14го?), створивши "неймовірну радість" усім красуням :)
Тому ми вирішили не ускладнювати ситуацію, а піти назустріч і одним, і іншим, і забацали святкування Дня Святого Валентина у п'ятницю, 15го. Нам здається, що це буде чудовий вечір для того, щоб відсвяткувати це солодке свято у хорошому місці. З цього ж приводу влаштовуємо вечірку аби нагоцатись, насьорбатись, наобійматись і, найголовніше, націлуватись досхочу!
А ще на вас чекають розваги від Славка Мазурка і танцульки від Тіми з великою кількістю пісень про кохання.
Запрошуйте вашу другу половинку до "Кораблика"! Якщо ж половинки немає, то є нагода віднайти її (його) саме у цей День Закоханих.
Подія: Обережно-жінки
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Французька комедія. Вистава йде без антракту.
Подія: Допрем’єрний показ фільму «Людина з табуретом»
Тип заходу: кінопоказ
Місце: кінотеатр «Premier City»
Початок: 18:30
Що обіцяють: «Людина з Табуретом» I «Human with a Stool» – документально-пригодницький фільм про останню подорож мандрівника та режисера Леоніда Кантера. У 2004 на звичайній київській кухні студенти вигадали просту, але безумну гру «З Табуретом до океану»: донести чотири дерев’яні табурети до чотирьох океанів.
У фільмі показано останню, четверту подорож до Тихого океану, що тривала рік. Леонід знімав усе, що його оточує, що і обернуло його життя на кіно. Повернувшись в Україну мандрівників зустрічає полум’я війни.
Стрічка «Людина з табуретом» мала бути маніфестом одвічній силі людських мрій і її потужних дій. Проте сценарій змінило саме життя, а точніше – подорож, яку безстрашний мрійник вирішив здійснити останньою. Режисер Ярослав Попов не міг залишити цю подію поза стрічкою, тому первинний задум пережив трансформації і фільм перетворився на філософсько-пригодницький байопік.
Субота, 16 лютого
Подія: Юлія Іванова та гурт «FREEDOM»
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Це унікальний проект, де поєднались професійні музиканти гурту "Freedom" та надзвичайно талановита співачка Юлія Іванова, вокальну майстерність якої оцінила вся країна на музичному шоу талантів «Х-Фактор». Відео її виступів набирають мільйони переглядів, а кількість прихильників зі всього світу більшає щоденно.
Для вас прозвучать рок-хіти різних стилів та поколінь – від Queen до Muse, від AC/DC до Audioslave, від Metallica до Green Day та ще багато дуже цікавого. На вас чекатиме якісне та грувове виконання улюблених композицій, а також потужна енергетика, яку цей гурт роздає на своїх виступах.
Не пропустіть – насолода та маса позитивних вражень гарантовані!
Подія: Три ідеальні подружжя (Анатомія зради)
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Комедія пристрасті в ритмі танго на дві дії. Іронічна комедія іспанського драматурга у жагучих ритмах аргентинського танго… Непередбачуваний сюжет надає змогу насолодитись одночасно романтичною мелодрамою та містичним детективом. Глядачі зможуть, затаївши подих, спостерігати за тим, як раптова смерть одного з чотирьох близьких друзів зруйнує ідеальні сімейні стосунки трьох ідеальних пар…
Неділя, 17 лютого
Подія: Шалені Танці: суміш латини та рок-н-ролу.
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Цього разу ми знову будемо поєднувати дві теми найзапальніших танців світу в один вечір - латино та рок-н-рол! Гарна підбірка відповідних хітів і посмішка, з якою завжди танцюють під таку музику.
Кілька годин таких танцульок у Кораблику сміливо замінять Вам два-три заняття у спортзалі . Тим паче в класній компанії. А всидіти під таку музику точно неможливо! Добряча порція позитиву та ще й вільний вхід. Велкам!
Подія: Жила-була Сироїжка
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: Водичка необхідна усьому живому. Без неї важко і людям, і тваринкам, і квіточкам, і ягідкам, і навіть маленьким грибочкам: Маслючкам, Рижику та Сироїжці, що виросли на галявинці, де щойно пройшов теплий рясний дощик… Та на галявинці виросли ще й інші гриби: Поганки і Мухомор, які, як виявилося, можуть жити і без води… Прем’єра казочки, яку написав для Вас Валерій Зимін, а постановку здійснив режисер Анатолій Мельничук відбулася 26 грудня 1992 року.
Подія: Про що мріють зірки
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Тривалість вистави - 1 год. 10 хв., з антрактом. Вистава для дітей з чотирьох років.
Якщо довго і уважно роздивлятися зоряне небо, то можна помітити, що там теж є життя! І маленькі зірочки бавляться, наче діти... Одна з них, найменшенька, кружляючи із подружками в танку, ненароком оступилася, полетіла вниз і впала на дах будинку, де саме прогулювався Кіт... Що було далі - дізнаєтеся з вистави, у якій поєднуються жива акторська гра, ляльки і... джаз. Ця вистава - про дружбу. Варто задуматися - яким має бути справжній друг?
Подія: Watch Mountains Grow (Austria) + Jersey Grey
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Майдан»
Початок: 21:00
Що обіцяють: I Watch Mountains Grow (Post Hardcore, Austria) + Jersey Grey (Emo, Alternative rock, Austria). Вхід 60 грн.
15-17 лютого. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Щасливий день смерті 2
Жанр: жахи, трилер, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: жахи, трилер, детектив
Про що фільм?
На минулий день народження доля піднесла їй сумнівний подарунок - свято повторювалося знову і знову, а в фіналі її незмінно вбивав маніяк у масці. Зовсім інша річ у цьому році: яке щастя прокинутися рано-вранці і опинитися в тій же самій петлі часу! Тільки тепер з тобою вмирають всі твої друзі...
Фільм: Продюсер
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 14:30, 18:05, 21:00
Про що фільм?
Самовпевнений та самозакоханий кінопродюсер, якому успіх вдарив у голову. На неймовірні вечірки він витрачає всі гроші, зароблені за минулий фільм і навіть ті, що вже виділені на наступний. Нарешті приходить час Х: нові зйомки починаються вже завтра, а платити за них немає чим... Продюсер має знайти купу грошей та власноруч доставити їх на знімальний майданчик за містом. Дорогою на нього чекають чудернацькі пригоди, кумедні ситуації та урок-другий від карми.
Фільм: 100 речей та нічого зайвого
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 12:20, 22:00
Про що фільм?
Кращі друзі Пауль і Тоні дуже прив'язані до своєї техніки, аксесуарів та одягу. Вони не можуть уявити життя без безлічі повсякденних предметів. Оскільки їх дружба ніколи не обходилась без суперництва, вони затівають спір: хто з них довше зможе протриматися без матеріальних благ. Рівно на 100 днів чоловіки відмовляються від усього свого майна і замикають його на складі. Є поступка: кожен день можна користуватися однією річчю зі складу, але потім потрібно знову повертати її назад. Так друзі залишаються на вулиці без одягу і будь-яких зручностей.
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Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 15 лютого
Подія: День святого Валіка
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Цього року Святий Валік вирішив завітати до нас у четвер. Та ще й разом із кількома десятками чоловіків-футболістів (гадаємо, ви чули про матчі, які відбуватимуться ввечері 14го?), створивши "неймовірну радість" усім красуням :)
Тому ми вирішили не ускладнювати ситуацію, а піти назустріч і одним, і іншим, і забацали святкування Дня Святого Валентина у п'ятницю, 15го. Нам здається, що це буде чудовий вечір для того, щоб відсвяткувати це солодке свято у хорошому місці. З цього ж приводу влаштовуємо вечірку аби нагоцатись, насьорбатись, наобійматись і, найголовніше, націлуватись досхочу!
А ще на вас чекають розваги від Славка Мазурка і танцульки від Тіми з великою кількістю пісень про кохання.
Запрошуйте вашу другу половинку до "Кораблика"! Якщо ж половинки немає, то є нагода віднайти її (його) саме у цей День Закоханих.
Подія: Обережно-жінки
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Французька комедія. Вистава йде без антракту.
Подія: Допрем’єрний показ фільму «Людина з табуретом»
Тип заходу: кінопоказ
Місце: кінотеатр «Premier City»
Початок: 18:30
Що обіцяють: «Людина з Табуретом» I «Human with a Stool» – документально-пригодницький фільм про останню подорож мандрівника та режисера Леоніда Кантера. У 2004 на звичайній київській кухні студенти вигадали просту, але безумну гру «З Табуретом до океану»: донести чотири дерев’яні табурети до чотирьох океанів.
У фільмі показано останню, четверту подорож до Тихого океану, що тривала рік. Леонід знімав усе, що його оточує, що і обернуло його життя на кіно. Повернувшись в Україну мандрівників зустрічає полум’я війни.
Стрічка «Людина з табуретом» мала бути маніфестом одвічній силі людських мрій і її потужних дій. Проте сценарій змінило саме життя, а точніше – подорож, яку безстрашний мрійник вирішив здійснити останньою. Режисер Ярослав Попов не міг залишити цю подію поза стрічкою, тому первинний задум пережив трансформації і фільм перетворився на філософсько-пригодницький байопік.
Субота, 16 лютого
Подія: Юлія Іванова та гурт «FREEDOM»
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Це унікальний проект, де поєднались професійні музиканти гурту "Freedom" та надзвичайно талановита співачка Юлія Іванова, вокальну майстерність якої оцінила вся країна на музичному шоу талантів «Х-Фактор». Відео її виступів набирають мільйони переглядів, а кількість прихильників зі всього світу більшає щоденно.
Для вас прозвучать рок-хіти різних стилів та поколінь – від Queen до Muse, від AC/DC до Audioslave, від Metallica до Green Day та ще багато дуже цікавого. На вас чекатиме якісне та грувове виконання улюблених композицій, а також потужна енергетика, яку цей гурт роздає на своїх виступах.
Не пропустіть – насолода та маса позитивних вражень гарантовані!
Подія: Три ідеальні подружжя (Анатомія зради)
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Комедія пристрасті в ритмі танго на дві дії. Іронічна комедія іспанського драматурга у жагучих ритмах аргентинського танго… Непередбачуваний сюжет надає змогу насолодитись одночасно романтичною мелодрамою та містичним детективом. Глядачі зможуть, затаївши подих, спостерігати за тим, як раптова смерть одного з чотирьох близьких друзів зруйнує ідеальні сімейні стосунки трьох ідеальних пар…
Неділя, 17 лютого
Подія: Шалені Танці: суміш латини та рок-н-ролу.
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Цього разу ми знову будемо поєднувати дві теми найзапальніших танців світу в один вечір - латино та рок-н-рол! Гарна підбірка відповідних хітів і посмішка, з якою завжди танцюють під таку музику.
Кілька годин таких танцульок у Кораблику сміливо замінять Вам два-три заняття у спортзалі . Тим паче в класній компанії. А всидіти під таку музику точно неможливо! Добряча порція позитиву та ще й вільний вхід. Велкам!
Подія: Жила-була Сироїжка
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: Водичка необхідна усьому живому. Без неї важко і людям, і тваринкам, і квіточкам, і ягідкам, і навіть маленьким грибочкам: Маслючкам, Рижику та Сироїжці, що виросли на галявинці, де щойно пройшов теплий рясний дощик… Та на галявинці виросли ще й інші гриби: Поганки і Мухомор, які, як виявилося, можуть жити і без води… Прем’єра казочки, яку написав для Вас Валерій Зимін, а постановку здійснив режисер Анатолій Мельничук відбулася 26 грудня 1992 року.
Подія: Про що мріють зірки
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Тривалість вистави - 1 год. 10 хв., з антрактом. Вистава для дітей з чотирьох років.
Якщо довго і уважно роздивлятися зоряне небо, то можна помітити, що там теж є життя! І маленькі зірочки бавляться, наче діти... Одна з них, найменшенька, кружляючи із подружками в танку, ненароком оступилася, полетіла вниз і впала на дах будинку, де саме прогулювався Кіт... Що було далі - дізнаєтеся з вистави, у якій поєднуються жива акторська гра, ляльки і... джаз. Ця вистава - про дружбу. Варто задуматися - яким має бути справжній друг?
Подія: Watch Mountains Grow (Austria) + Jersey Grey
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Майдан»
Початок: 21:00
Що обіцяють: I Watch Mountains Grow (Post Hardcore, Austria) + Jersey Grey (Emo, Alternative rock, Austria). Вхід 60 грн.
15-17 лютого. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Щасливий день смерті 2
Жанр: жахи, трилер, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: жахи, трилер, детектив
Про що фільм?
На минулий день народження доля піднесла їй сумнівний подарунок - свято повторювалося знову і знову, а в фіналі її незмінно вбивав маніяк у масці. Зовсім інша річ у цьому році: яке щастя прокинутися рано-вранці і опинитися в тій же самій петлі часу! Тільки тепер з тобою вмирають всі твої друзі...
Фільм: Продюсер
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 14:30, 18:05, 21:00
Про що фільм?
Самовпевнений та самозакоханий кінопродюсер, якому успіх вдарив у голову. На неймовірні вечірки він витрачає всі гроші, зароблені за минулий фільм і навіть ті, що вже виділені на наступний. Нарешті приходить час Х: нові зйомки починаються вже завтра, а платити за них немає чим... Продюсер має знайти купу грошей та власноруч доставити їх на знімальний майданчик за містом. Дорогою на нього чекають чудернацькі пригоди, кумедні ситуації та урок-другий від карми.
Фільм: 100 речей та нічого зайвого
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 12:20, 22:00
Про що фільм?
Кращі друзі Пауль і Тоні дуже прив'язані до своєї техніки, аксесуарів та одягу. Вони не можуть уявити життя без безлічі повсякденних предметів. Оскільки їх дружба ніколи не обходилась без суперництва, вони затівають спір: хто з них довше зможе протриматися без матеріальних благ. Рівно на 100 днів чоловіки відмовляються від усього свого майна і замикають його на складі. Є поступка: кожен день можна користуватися однією річчю зі складу, але потім потрібно знову повертати її назад. Так друзі залишаються на вулиці без одягу і будь-яких зручностей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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