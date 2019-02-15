Куди піти на вихідні у Луцьку: 15-17 лютого

Останній місяць зими – у розпалі. Уже й позаду День закоханих... Та все ж варто подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд.Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Цього року Святий Валік вирішив завітати до нас у четвер. Та ще й разом із кількома десятками чоловіків-футболістів (гадаємо, ви чули про матчі, які відбуватимуться ввечері 14го?), створивши "неймовірну радість" усім красуням :)Тому ми вирішили не ускладнювати ситуацію, а піти назустріч і одним, і іншим, і забацали святкування Дня Святого Валентина у п'ятницю, 15го. Нам здається, що це буде чудовий вечір для того, щоб відсвяткувати це солодке свято у хорошому місці. З цього ж приводу влаштовуємо вечірку аби нагоцатись, насьорбатись, наобійматись і, найголовніше, націлуватись досхочу!А ще на вас чекають розваги від Славка Мазурка і танцульки від Тіми з великою кількістю пісень про кохання.Запрошуйте вашу другу половинку до "Кораблика"! Якщо ж половинки немає, то є нагода віднайти її (його) саме у цей День Закоханих.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Французька комедія. Вистава йде без антракту.Подія:Тип заходу: кінопоказМісце: кінотеатр «Premier City»Початок: 18:30Що обіцяють: «Людина з Табуретом» I «Human with a Stool» – документально-пригодницький фільм про останню подорож мандрівника та режисера Леоніда Кантера. У 2004 на звичайній київській кухні студенти вигадали просту, але безумну гру «З Табуретом до океану»: донести чотири дерев’яні табурети до чотирьох океанів.У фільмі показано останню, четверту подорож до Тихого океану, що тривала рік. Леонід знімав усе, що його оточує, що і обернуло його життя на кіно. Повернувшись в Україну мандрівників зустрічає полум’я війни.Стрічка «Людина з табуретом» мала бути маніфестом одвічній силі людських мрій і її потужних дій. Проте сценарій змінило саме життя, а точніше – подорож, яку безстрашний мрійник вирішив здійснити останньою. Режисер Ярослав Попов не міг залишити цю подію поза стрічкою, тому первинний задум пережив трансформації і фільм перетворився на філософсько-пригодницький байопік.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Це унікальний проект, де поєднались професійні музиканти гурту "Freedom" та надзвичайно талановита співачка Юлія Іванова, вокальну майстерність якої оцінила вся країна на музичному шоу талантів «Х-Фактор». Відео її виступів набирають мільйони переглядів, а кількість прихильників зі всього світу більшає щоденно.Для вас прозвучать рок-хіти різних стилів та поколінь – від Queen до Muse, від AC/DC до Audioslave, від Metallica до Green Day та ще багато дуже цікавого. На вас чекатиме якісне та грувове виконання улюблених композицій, а також потужна енергетика, яку цей гурт роздає на своїх виступах.Не пропустіть – насолода та маса позитивних вражень гарантовані!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Комедія пристрасті в ритмі танго на дві дії. Іронічна комедія іспанського драматурга у жагучих ритмах аргентинського танго… Непередбачуваний сюжет надає змогу насолодитись одночасно романтичною мелодрамою та містичним детективом. Глядачі зможуть, затаївши подих, спостерігати за тим, як раптова смерть одного з чотирьох близьких друзів зруйнує ідеальні сімейні стосунки трьох ідеальних пар…Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Цього разу ми знову будемо поєднувати дві теми найзапальніших танців світу в один вечір - латино та рок-н-рол! Гарна підбірка відповідних хітів і посмішка, з якою завжди танцюють під таку музику.Кілька годин таких танцульок у Кораблику сміливо замінять Вам два-три заняття у спортзалі . Тим паче в класній компанії. А всидіти під таку музику точно неможливо! Добряча порція позитиву та ще й вільний вхід. Велкам!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Водичка необхідна усьому живому. Без неї важко і людям, і тваринкам, і квіточкам, і ягідкам, і навіть маленьким грибочкам: Маслючкам, Рижику та Сироїжці, що виросли на галявинці, де щойно пройшов теплий рясний дощик… Та на галявинці виросли ще й інші гриби: Поганки і Мухомор, які, як виявилося, можуть жити і без води… Прем’єра казочки, яку написав для Вас Валерій Зимін, а постановку здійснив режисер Анатолій Мельничук відбулася 26 грудня 1992 року.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Тривалість вистави - 1 год. 10 хв., з антрактом. Вистава для дітей з чотирьох років.Якщо довго і уважно роздивлятися зоряне небо, то можна помітити, що там теж є життя! І маленькі зірочки бавляться, наче діти... Одна з них, найменшенька, кружляючи із подружками в танку, ненароком оступилася, полетіла вниз і впала на дах будинку, де саме прогулювався Кіт... Що було далі - дізнаєтеся з вистави, у якій поєднуються жива акторська гра, ляльки і... джаз. Ця вистава - про дружбу. Варто задуматися - яким має бути справжній друг?Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Майдан»Початок: 21:00Що обіцяють: I Watch Mountains Grow (Post Hardcore, Austria) + Jersey Grey (Emo, Alternative rock, Austria). Вхід 60 грн.Фільм:Жанр: жахи, трилер, детективМісце: «Premier City»Початок: жахи, трилер, детективПро що фільм?На минулий день народження доля піднесла їй сумнівний подарунок - свято повторювалося знову і знову, а в фіналі її незмінно вбивав маніяк у масці. Зовсім інша річ у цьому році: яке щастя прокинутися рано-вранці і опинитися в тій же самій петлі часу! Тільки тепер з тобою вмирають всі твої друзі...Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 14:30, 18:05, 21:00Про що фільм?Самовпевнений та самозакоханий кінопродюсер, якому успіх вдарив у голову. На неймовірні вечірки він витрачає всі гроші, зароблені за минулий фільм і навіть ті, що вже виділені на наступний. Нарешті приходить час Х: нові зйомки починаються вже завтра, а платити за них немає чим... Продюсер має знайти купу грошей та власноруч доставити їх на знімальний майданчик за містом. Дорогою на нього чекають чудернацькі пригоди, кумедні ситуації та урок-другий від карми.Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 12:20, 22:00Про що фільм?Кращі друзі Пауль і Тоні дуже прив'язані до своєї техніки, аксесуарів та одягу. Вони не можуть уявити життя без безлічі повсякденних предметів. Оскільки їх дружба ніколи не обходилась без суперництва, вони затівають спір: хто з них довше зможе протриматися без матеріальних благ. Рівно на 100 днів чоловіки відмовляються від усього свого майна і замикають його на складі. Є поступка: кожен день можна користуватися однією річчю зі складу, але потім потрібно знову повертати її назад. Так друзі залишаються на вулиці без одягу і будь-яких зручностей.