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Юні волиняни побували на кастингу вокального шоу «Х-фактор»

Юні волиняни побували на кастингу вокального шоу «Х-фактор»
Юні жителі Любешівського району 13 лютого взяли участь у кастингу популярного шоу «Х-фактор».

Результати відбору будуть у травні, – пише газета "Нове життя".

Так, Вікторія Боярська (Ветли), Антон Оласюк (Велика Глуша) та Сергій Лесик (Мала Глуша) взяли участь у кастингу на десятий сезон вокального щоу «Х-фактор».

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Теги: кастинг, Х-фактор
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