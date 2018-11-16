Юні волиняни побували на кастингу вокального шоу «Х-фактор»
Сьогодні, 14:35
Юні жителі Любешівського району 13 лютого взяли участь у кастингу популярного шоу «Х-фактор».
Результати відбору будуть у травні, – пише газета "Нове життя".
Так, Вікторія Боярська (Ветли), Антон Оласюк (Велика Глуша) та Сергій Лесик (Мала Глуша) взяли участь у кастингу на десятий сезон вокального щоу «Х-фактор».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «На кастинг я потрапив випадково», – волинянин-учасник шоу «Х-фактор»
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Результати відбору будуть у травні, – пише газета "Нове життя".
Так, Вікторія Боярська (Ветли), Антон Оласюк (Велика Глуша) та Сергій Лесик (Мала Глуша) взяли участь у кастингу на десятий сезон вокального щоу «Х-фактор».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «На кастинг я потрапив випадково», – волинянин-учасник шоу «Х-фактор»
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