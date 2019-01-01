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«Скільки б ви не брехали, я і далі не дам вам красти», – Покровський про інформаційні атаки «Аверсу»

«Скільки б ви не брехали, я і далі не дам вам красти», – Покровський про інформаційні атаки «Аверсу»
Депутат Луцької міської ради, підприємець Андрій Покровський назвав відвертою брехнею сюжет місцевого телеканалу «Аверс» про те, що він нібито має якийсь стосунок до грального бізнесу, який процвітає у Луцьку.

Про це Покровський заявив у відео, яке опублікував на Youtube.

За словами депутата Луцькради, укропівський телеканал виливає на нього тонни бруду через те, що він «не гнеться» і не дає красти «свиням, які дорвалися до корита в Луцькій міській раді». За його словами, він не злякається і продовжуватиме свою роботу – не давати тимчасовій луцькій владі займатися свавіллям, яким їй хочеться.



Сюжет «Аверсу» Андрій Покровський прокоментував так:

«Це не перший сюжет, в якому вони паплюжать мою честь і гідність. Що я можу сказати з цього приводу? Це відверта брехня. Мені складно коментувати чиїсь хворі фантазії. Краще від мене це зроблять юристи. Ймовірно, це не перша і не друга серія помиїв, яку на мене вилив «Аверс». Але далі буде продовження. Чому укропівський телеканал виливає на мене тонни бруду? Чому укропівська більшість блокує в міській раді всі мої ініціативи, якими б хорошими вони були. Відповідь проста: тому, що я не гнуся. Я не даю красти свиням, які дорвалися до корита в Луцькій міській раді. Через це вони мене не люблять. Зрештою, я не сто доларів, щоб всім подобатися. Нешановні замовники цього інформаційного лайна, запам’ятайте: скільки б ви не брехали, я і далі не дам вам красти. Приємно, що в цьому пориві я не самотній, а є сотні, тисячі активних лучан, які поділяють мою думку, тому разом ми зробимо це місто кращим. Тримайтеся!».



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Теги: Андрій Покровський, Луцьк, Аверс, брехня
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Коментарі 9
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ТРИМАЙСЯ МУЖИК
АВЕРСУ НАПЕВНО ЛАЗОРКО СВОГО ГАВНА ПО ТРУБОПРОВОДУ ПРОКАЧАВ ВІН ЗІ СВОЇМ ХАЗЯЇНОМ В ЦЬОМУ СПЕЦИ
А ДЕ ДОРЕЧІ МОЙША САН ІГОР ПАЛЬКА ОЧКО НЕ ПУСКАЄ ЇХАТИ НА БАТЬКІВЩИНУ ЧИ ТЕПЕР З ДІАРЕЄЮ В УКРАЇНУ НЕ ПУСКАЮТЬ
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Молодець!
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Аверс помийка
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Не знаю як там Андрій Покровський. Але Аверс то дійно помийна яма...
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Дякую пане Покровський Мої думки збіглися звашими Ці бандити ще отримають своє і бики Вітів Пирожик і особливо цинічна і продажна людина Ігор Гузь де вони тут взялися щоб мене неук Вітів вчив як на світі жити серцце болить от дожилися
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Так має він відношення до гральних закладів чи ні?
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Вам треба йти в мери Ви не упуститеся до рівня Недопада Поліщука дурня Рубльова яі катували людей в Ківерцях
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Підтримую Покровського. Аверс - заангажоване корито лайна. А Палиці вже немає на робочому місці три місяці. Він і не повернеться, тому що на його запястях можуть клацнути кайданки. Особливо за останній обшук в обласній раді. Він про це добре знає. А укроп - це палиця. Не буде палиці, то ця тимчасова секта, яку виссали з хуя коломойського за одну ніч, розвалиться, як карточна хатинка.
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До осінніх виборів в лучан і волинян про "УКРОП" залишиться лише згадка у вигляді неприємної відрижки. Ще зараз вони трохи кудахкають, як кудахкає курка, яка знесла не яйце, а цілу планету. Але це вже фінальне кудахкання. А Покровського - в мери міста. Його підтримає любий лучанин, який має в голові клепку. Покровський наш мер! Слава Україні!
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