«Скільки б ви не брехали, я і далі не дам вам красти», – Покровський про інформаційні атаки «Аверсу»
Сьогодні, 17:56
Депутат Луцької міської ради, підприємець Андрій Покровський назвав відвертою брехнею сюжет місцевого телеканалу «Аверс» про те, що він нібито має якийсь стосунок до грального бізнесу, який процвітає у Луцьку.
Про це Покровський заявив у відео, яке опублікував на Youtube.
За словами депутата Луцькради, укропівський телеканал виливає на нього тонни бруду через те, що він «не гнеться» і не дає красти «свиням, які дорвалися до корита в Луцькій міській раді». За його словами, він не злякається і продовжуватиме свою роботу – не давати тимчасовій луцькій владі займатися свавіллям, яким їй хочеться.
Сюжет «Аверсу» Андрій Покровський прокоментував так:
«Це не перший сюжет, в якому вони паплюжать мою честь і гідність. Що я можу сказати з цього приводу? Це відверта брехня. Мені складно коментувати чиїсь хворі фантазії. Краще від мене це зроблять юристи. Ймовірно, це не перша і не друга серія помиїв, яку на мене вилив «Аверс». Але далі буде продовження. Чому укропівський телеканал виливає на мене тонни бруду? Чому укропівська більшість блокує в міській раді всі мої ініціативи, якими б хорошими вони були. Відповідь проста: тому, що я не гнуся. Я не даю красти свиням, які дорвалися до корита в Луцькій міській раді. Через це вони мене не люблять. Зрештою, я не сто доларів, щоб всім подобатися. Нешановні замовники цього інформаційного лайна, запам’ятайте: скільки б ви не брехали, я і далі не дам вам красти. Приємно, що в цьому пориві я не самотній, а є сотні, тисячі активних лучан, які поділяють мою думку, тому разом ми зробимо це місто кращим. Тримайтеся!».
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Про це Покровський заявив у відео, яке опублікував на Youtube.
За словами депутата Луцькради, укропівський телеканал виливає на нього тонни бруду через те, що він «не гнеться» і не дає красти «свиням, які дорвалися до корита в Луцькій міській раді». За його словами, він не злякається і продовжуватиме свою роботу – не давати тимчасовій луцькій владі займатися свавіллям, яким їй хочеться.
Сюжет «Аверсу» Андрій Покровський прокоментував так:
«Це не перший сюжет, в якому вони паплюжать мою честь і гідність. Що я можу сказати з цього приводу? Це відверта брехня. Мені складно коментувати чиїсь хворі фантазії. Краще від мене це зроблять юристи. Ймовірно, це не перша і не друга серія помиїв, яку на мене вилив «Аверс». Але далі буде продовження. Чому укропівський телеканал виливає на мене тонни бруду? Чому укропівська більшість блокує в міській раді всі мої ініціативи, якими б хорошими вони були. Відповідь проста: тому, що я не гнуся. Я не даю красти свиням, які дорвалися до корита в Луцькій міській раді. Через це вони мене не люблять. Зрештою, я не сто доларів, щоб всім подобатися. Нешановні замовники цього інформаційного лайна, запам’ятайте: скільки б ви не брехали, я і далі не дам вам красти. Приємно, що в цьому пориві я не самотній, а є сотні, тисячі активних лучан, які поділяють мою думку, тому разом ми зробимо це місто кращим. Тримайтеся!».
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