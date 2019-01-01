Щоби дату пам'ятав: у День Валентина в Луцьку побралися 27 пар

У День закоханих у Луцьку 27 пар поєднало свої серця.Про це повідомили у Головному управлінні юстиції у Волинській області."Сьогодні відзначається День святого Валентина. У цей особливий для усіх закоханих день у Луцькому відділі ДРАЦС взяло шлюб 19 пар, а ще 8 побралися у рамках проекту 'Шлюб за добу", - повідомили в установу."Традиційно в рамках Всеукраїнської акції "Кохання поза часом" очільник юстиції Волині Антон Кустик та заступник начальника з питань державної реєстрації Ольга Семенюк урочисто привітали молодят із особливим днем у їхньому житті та вручили свідоцтва про одруження.Бажаємо молодятам щасливої сімейної долі і нехай Ваша любов з роками стає лише міцнішою", - йдеться у повідомленні.