Розказали, скільки пар розписалися у День Валентина в Рожищі. ФОТО

У святковий день свої стосунки узаконили 4 пари рожищан.Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління юстиції у Волинській області."14 лютого 2019 року у День святого Валентина магія кохання заполонила Рожищенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Чотири молоді, закохані, веселі та щасливі пари поєднали свої долі і серця. Щиросердечні вітання з чудовим днем любові!Нехай Святий Валентин, як в добрій казці, подарує Вам безмежне щастя, а Амурчик у намисті принесе кохання чисте", - йдеться у повідомленні.