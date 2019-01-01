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Розказали, скільки пар розписалися у День Валентина в Рожищі. ФОТО

Розказали, скільки пар розписалися у День Валентина в Рожищі. ФОТО
У святковий день свої стосунки узаконили 4 пари рожищан.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління юстиції у Волинській області.

"14 лютого 2019 року у День святого Валентина магія кохання заполонила Рожищенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Чотири молоді, закохані, веселі та щасливі пари поєднали свої долі і серця. Щиросердечні вітання з чудовим днем любові!
Нехай Святий Валентин, як в добрій казці, подарує Вам безмежне щастя, а Амурчик у намисті принесе кохання чисте", - йдеться у повідомленні.

Розказали, скільки пар розписалися у День Валентина в Рожищі. ФОТО
Розказали, скільки пар розписалися у День Валентина в Рожищі. ФОТО
Розказали, скільки пар розписалися у День Валентина в Рожищі. ФОТО
Розказали, скільки пар розписалися у День Валентина в Рожищі. ФОТО

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Теги: День святого Валентина, свято, кохання
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