Розказали, скільки пар розписалися у День Валентина в Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 20:40
У святковий день свої стосунки узаконили 4 пари рожищан.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління юстиції у Волинській області.
"14 лютого 2019 року у День святого Валентина магія кохання заполонила Рожищенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Чотири молоді, закохані, веселі та щасливі пари поєднали свої долі і серця. Щиросердечні вітання з чудовим днем любові!
Нехай Святий Валентин, як в добрій казці, подарує Вам безмежне щастя, а Амурчик у намисті принесе кохання чисте", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління юстиції у Волинській області.
"14 лютого 2019 року у День святого Валентина магія кохання заполонила Рожищенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Чотири молоді, закохані, веселі та щасливі пари поєднали свої долі і серця. Щиросердечні вітання з чудовим днем любові!
Нехай Святий Валентин, як в добрій казці, подарує Вам безмежне щастя, а Амурчик у намисті принесе кохання чисте", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розказали, скільки пар розписалися у День Валентина в Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинським ветеранам ОУН-УПА виплатять 152 000 гривень
Сьогодні, 19:45
Щоби дату пам'ятав: у День Валентина в Луцьку побралися 27 пар
Сьогодні, 19:10