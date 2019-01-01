Поїзд «Ковель-Москва» – в топі найприбутковіших в Україні
Сьогодні, 07:27
Найприбутковішим потягом, який курсував з України за кордон у 2018 році, став №5/6 сполученням "Київ-Москва".
Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" на запит Українських Новин.
Так, потяги, які курсують в напрямку Російської Федерації, залишаються прибутковими незважаючи на те, що на них не діють знижки, як на потяги в напрямку Європи.
Список найприбутковіших поїздів міжнародного сполучення:
- №5/6 "Київ-Москва" – наповненість 72%, прибуток склав 120 млн грн
- №23/24 "Одеса-Москва" – наповненість 85%, прибуток склав 56 млн грн
- №73/74 "Ковель-Москва" – наповненість 80%, прибуток – 30 млн грн
- №61/62 "Миколаїв-Москва" – наповненість 80%, прибуток – 16,7 млн грн
- №53/54 "Київ-Санкт-Петербург" – наповненість 61%, прибуток – 14,4 млн грн.
На сайті "Укрзалізниці" вказано, що потяг №5/6 "Київ-Москва" знаходиться в дорозі понад 13 годин. Згідно інформації на сайті poezdato.net, маршрут поїзда пролягає такими станціями як Конотоп, Суземка, Брянськ-Орловський, Сухиничи-Головні. Цей потяг курсує щодня.
Як повідомляли Українські Новини, найзбитковішим в 2018 році став потяг "Мінськ-Запоріжжя".
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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" на запит Українських Новин.
Так, потяги, які курсують в напрямку Російської Федерації, залишаються прибутковими незважаючи на те, що на них не діють знижки, як на потяги в напрямку Європи.
Список найприбутковіших поїздів міжнародного сполучення:
- №5/6 "Київ-Москва" – наповненість 72%, прибуток склав 120 млн грн
- №23/24 "Одеса-Москва" – наповненість 85%, прибуток склав 56 млн грн
- №73/74 "Ковель-Москва" – наповненість 80%, прибуток – 30 млн грн
- №61/62 "Миколаїв-Москва" – наповненість 80%, прибуток – 16,7 млн грн
- №53/54 "Київ-Санкт-Петербург" – наповненість 61%, прибуток – 14,4 млн грн.
На сайті "Укрзалізниці" вказано, що потяг №5/6 "Київ-Москва" знаходиться в дорозі понад 13 годин. Згідно інформації на сайті poezdato.net, маршрут поїзда пролягає такими станціями як Конотоп, Суземка, Брянськ-Орловський, Сухиничи-Головні. Цей потяг курсує щодня.
Як повідомляли Українські Новини, найзбитковішим в 2018 році став потяг "Мінськ-Запоріжжя".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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