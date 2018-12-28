Лучани зібрались на «Романтичну екскурсію» містом. ВІДЕО





У День закоханих лучанам розповідали історії закоханих пар часів Зʼїзду європейських монархів і після нього. Йдеться в сюжеті



Лучанка Анна Дідух прийшла на екскурсію з коханим Сергієм. Жінка каже: сьогодні перший День закоханих, який святкують разом, тому запланували декілька подій.



«Ми вирішили піти на такий варіант, такої екскурсії, а потім ідемо ще на розважальне шоу. В нас ввечері буде обмін подарунками, там багато різних подарунків, велика коробка».



Про побачення і шлюби, які укладали 500 років тому, про покарання за перелюби-подружні зради, про те, як зверталися до коханих людей у часи З’їзду європейських монархів, а це – 14 століття, розповіла екскурсовод Оксана Штанько.



«Екскурсія стосується романтичних сторінок нашої минувшини, охопить пам’ятки Старого міста. Саме там, на основі тієї спадщини, якою ми можемо пишатися, ми розповімо що такого романтичного, трепетного і душевного відбувалося у Луцьку у 500 літній ретроспективі».



15-річний лучанин Олександр Мірчук говорить: намагається не пропускати заходи, які допомагають дізнатися більше про історію рідного міста.



«Луцьк - це романтичне місто, тут можна знайти пару, і ту аудиторію, з якою поговорити про цікаві речі і дізнатись щось нове. Якщо організовують такі от благодійні екскурсії, без усіляких додаткових коштів, то корисно, не тільки для старшого покоління, більшість якого прийшла, але й для молодшого, таких як я».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше півсотні людей зібрались на “Романтичну екскурсію” Луцьком, яку провели екскурсоводи Центру туристичної інформації та послуг.У День закоханих лучанам розповідали історії закоханих пар часів Зʼїзду європейських монархів і після нього. Йдеться в сюжеті Суспільного Лучанкаприйшла на екскурсію з коханим Сергієм. Жінка каже: сьогодні перший День закоханих, який святкують разом, тому запланували декілька подій.«Ми вирішили піти на такий варіант, такої екскурсії, а потім ідемо ще на розважальне шоу. В нас ввечері буде обмін подарунками, там багато різних подарунків, велика коробка».Про побачення і шлюби, які укладали 500 років тому, про покарання за перелюби-подружні зради, про те, як зверталися до коханих людей у часи З’їзду європейських монархів, а це – 14 століття, розповіла екскурсовод«Екскурсія стосується романтичних сторінок нашої минувшини, охопить пам’ятки Старого міста. Саме там, на основі тієї спадщини, якою ми можемо пишатися, ми розповімо що такого романтичного, трепетного і душевного відбувалося у Луцьку у 500 літній ретроспективі».15-річний лучанинговорить: намагається не пропускати заходи, які допомагають дізнатися більше про історію рідного міста.«Луцьк - це романтичне місто, тут можна знайти пару, і ту аудиторію, з якою поговорити про цікаві речі і дізнатись щось нове. Якщо організовують такі от благодійні екскурсії, без усіляких додаткових коштів, то корисно, не тільки для старшого покоління, більшість якого прийшла, але й для молодшого, таких як я».

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