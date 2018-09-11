Кошти з акції «Тепла іграшка надії», яку влаштували на Волині, підуть на лікування діток з пухлинами мозку

П’ята благодійна акція “Тепла іграшка надії”, за підтримки генерального партнера торгово-розважального центру ПортCity та незмінного партнера Палацу учнівської молоді, відбулася у Луцьку.Пост з подяками оприлюднили на офіційній сторінці благодійної акції у Фейсбуці.Як повідомляють організатори, завдяки сотням людей з різних куточків України вдалося зібрати понад 78 тисяч гривень, а саме 78508 грн. Усі кошти перерахували Благодійний Фонд "СТОПРАК", який опікується дітками, що хворіють на онкологічні захворювання.Як повідомили у фонді, було вирішено, що кошти, виручені під час акції "Тепла іграшка надії", будуть витрачені на пацієнтів Онкогематологічного центру, які мають пухлини головного мозку.Таких діток наразі троє. Лікування пухлин голови дуже важке і дороговартісне. Основний препарат - "Темомедак", вартість якого понад 4000 тис. грн. за 1 уп. Частина препаратів вже замовлена і незабаром буде передано в обласну дитячу лікарню. Також, на решту коштів, було здійснено замовлення переферичних катететів у кількості 200 шт. та голок для спинномозкових пункцій у кількості 100 шт.Організатори подякували усім, хто долучився до благодійності та зазначили, що цьогоріч іграшок було неймовірно багато, тож їх продаватимуть й наступного року, під час уже шостої акції.