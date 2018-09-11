Кошти з акції «Тепла іграшка надії», яку влаштували на Волині, підуть на лікування діток з пухлинами мозку
Сьогодні, 18:45
П’ята благодійна акція “Тепла іграшка надії”, за підтримки генерального партнера торгово-розважального центру ПортCity та незмінного партнера Палацу учнівської молоді, відбулася у Луцьку.
Пост з подяками оприлюднили на офіційній сторінці благодійної акції у Фейсбуці.
Як повідомляють організатори, завдяки сотням людей з різних куточків України вдалося зібрати понад 78 тисяч гривень, а саме 78508 грн. Усі кошти перерахували Благодійний Фонд "СТОПРАК", який опікується дітками, що хворіють на онкологічні захворювання.
Як повідомили у фонді, було вирішено, що кошти, виручені під час акції "Тепла іграшка надії", будуть витрачені на пацієнтів Онкогематологічного центру, які мають пухлини головного мозку.
Таких діток наразі троє. Лікування пухлин голови дуже важке і дороговартісне. Основний препарат - "Темомедак", вартість якого понад 4000 тис. грн. за 1 уп. Частина препаратів вже замовлена і незабаром буде передано в обласну дитячу лікарню. Також, на решту коштів, було здійснено замовлення переферичних катететів у кількості 200 шт. та голок для спинномозкових пункцій у кількості 100 шт.
Організатори подякували усім, хто долучився до благодійності та зазначили, що цьогоріч іграшок було неймовірно багато, тож їх продаватимуть й наступного року, під час уже шостої акції.
Довідково:
Цьогоріч до акції долучилися: генеральний партнер акції ПортCity. Офіційний партнеру акції - Палац учнівської молоді м. Луцька. На жаль, вже посмертно організатори подякували директору Палацу учнівської молоді Сидоруку Степану Івановичу, який багато років сам боровся з раком, але невтомно допомагав іншим до останніх днів свого життя. Також подяки прозвучали на адресу: Студії щастя Кулька-Булька, Управлінню освіти Луцької міської ради і особисто начальнику управління Зіновії Лещенко. Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради і особисто Олексію Веремійчику та Катерині Шкльоді. Спонсорам Луцьккартон Магазин Упаковки ,магазинам Два Кольори, ШТАБ Канцелярії , Руніка, WebMaestro studio і всім небайдужим, які допомогли матеріалами та коштами. Подякували майстрині Руслана Татушко Цибуліна, яка щорічно долучається до акції , керівнику гуртка "Сучасна вишивка хрестиком" Палацу учнівської молоді Валентині Батіній та Ірині Львович за проведені майстерки. Долучився й Волинський обласний центр зайнятості під керівництвом Романа Романюка, викладачі і студентикафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького НТУ, Учнівський Парламент Міста Луцька , Гурток "Мистецтво слова" ПУМ, студенти 11 шкільної групи та 1-В групи Луцького педагогічного коледжу, WebMaestro studio , VisitLutsk.com, UA: Волинь ,студія "Joy" для підлітків та молоді з інвалідністю, учням 7 та 8-А доліцейного класів Луцького ліцею Луцької міської ради, Пласт. Ірпінь, учителям ЛНВК "ЗОШ І-ІІ ст. №24- технологічний ліцей" за участь у майстерках. А також Палац Гната Хоткевича м.Львів та особисто Оксані, Луцька філія медичного коледжу “Монада” і особисто Богдана Романюк, Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку й особисто Олені Кравчук , Аллі Філонюк подякували за організацію міні-ярмарку у стінах закладів. Щиро дякуємо усім педагогам та вихованцям Палацу учнівської молоді за чудовий благодійний концерт. А батькам теперішніх і колишніх вихованців Маленька школа Палацу та керівникам гуртків відділу декоративно-ужиткової творчості цього закладу за пошиті іграшки для акції. Щиро дякуємо діткам з онкогематологічного центру,пластунам з гуртка «Енергійні лисички», вихованцям недільної школи Свято-Стрітенського храму с. Залісоче,вчителям недільної школи при Свято- Покровському храмі та молоді із товариства прп. Ніколи Святоші, ДП "Волинський експертно-технічний центр Держпраці" за пошиті іграшки для акції. Неймовірно вдячні педагогам, батькам та вихованцям ЗДО № 2 ,ЗДО №4, ЗДО #8, ЗДО № 11, ЗДО № 12, ЗДО №13, ЗДО №21, ЗДО № 22, ЗДО №23, ЗДО № 29, ЗДО №31, ЗДО № 32, ЗДО №33, ЗДО #35, ЗДО № 39, ЗДО № 41 міста Луцька. Дякуємо педагогам та учням Луцької спеціалізованої школи №1,ЛНВК ЗОШ І-ІІІ ст.№7-природничий ліцей, НВК №9, НВК №10,ЗОШ № 11 колегіум, ЗОШ № 12, ЗОШ № 13, гімназії №14 імені Василя Сухомлинського, ЗОШ №19, гімназії №21 імені Михайла Кравчука, НВК №22 ,ЗОШ №23,НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №24-технологічний ліцей», НВК №26,Луцькому навчально-реабілітаційному центру,КЗ "Луцький ліцей", Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Ківерцівської районної гімназії. Дякуємо нашим постійним партнерам слухачам Волинський Акме-Університет та особисто Катерина Маркевич . Неймовірно вдячні відділу освіти Волноваської РДА у Донецькій області і особисто Олені Левітовій-Головіній, які вже третій рік поспіль долучаються до нашої акції . А саме : педагогам і учням Новотроїцької ЗОШ №4, Свободненської ЗОШ, Прохорівської ЗОШ, Волноваського БДЮТ, Волноваської СЮТ, СтепнянськоїЗОШ, Єгорівької ЗОШ, Новотроїцького ДНЗ №20, Бугаської ЗОШ, Іванівської ЗОШ, Чермалицької ЗОШ, Привільненської ЗОШ, Сонячної ЗОШ, Володимирівської ЗОШ №1, Новотроїцької ЗОШ №2, Анадольського НВК, Донської ЗОШ, Волноваської ЗОШ №4, Волноваської ЗОШ №3, Волноваської ЗОШ №7, Стрітенської ЗОШ, Дмитрівської ЗОШ, Зачатівської ЗОШ, Новоолексіївської ЗОШ, Рибинської ЗОШ. А також майстриням , які долучаються до нашої акції Ларисі Бащук, Інні Чонка, Оксані Єдинак, Бенько Оксані , Ользі Грищук, Валентині Гузовій, Обідіній Ілоні, Лилії Хахулі, Руслані Балабан, Олі та Тані Шкуропат , Маші Івановій, Олені Степасюк. Дякуємо Катерині Логовській за розробку шаблонів для іграшок. Всім волонтерам, хто знайшов час для того, щоб допомогти продати іграшки на ярмарку і людям, які прийшли їх купити ! Щиро дякуємо за інформаційну підтримку акції Волинь24, ВолиньPost,Волинь Online, Перший, Таблоїд Волині, 12 Канал, UA: Волинь,Район.Луцьк , а також за чудовий проморолик GUSAR production.
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Пост з подяками оприлюднили на офіційній сторінці благодійної акції у Фейсбуці.
Як повідомляють організатори, завдяки сотням людей з різних куточків України вдалося зібрати понад 78 тисяч гривень, а саме 78508 грн. Усі кошти перерахували Благодійний Фонд "СТОПРАК", який опікується дітками, що хворіють на онкологічні захворювання.
Як повідомили у фонді, було вирішено, що кошти, виручені під час акції "Тепла іграшка надії", будуть витрачені на пацієнтів Онкогематологічного центру, які мають пухлини головного мозку.
Таких діток наразі троє. Лікування пухлин голови дуже важке і дороговартісне. Основний препарат - "Темомедак", вартість якого понад 4000 тис. грн. за 1 уп. Частина препаратів вже замовлена і незабаром буде передано в обласну дитячу лікарню. Також, на решту коштів, було здійснено замовлення переферичних катететів у кількості 200 шт. та голок для спинномозкових пункцій у кількості 100 шт.
Організатори подякували усім, хто долучився до благодійності та зазначили, що цьогоріч іграшок було неймовірно багато, тож їх продаватимуть й наступного року, під час уже шостої акції.
Довідково:
Цьогоріч до акції долучилися: генеральний партнер акції ПортCity. Офіційний партнеру акції - Палац учнівської молоді м. Луцька. На жаль, вже посмертно організатори подякували директору Палацу учнівської молоді Сидоруку Степану Івановичу, який багато років сам боровся з раком, але невтомно допомагав іншим до останніх днів свого життя. Також подяки прозвучали на адресу: Студії щастя Кулька-Булька, Управлінню освіти Луцької міської ради і особисто начальнику управління Зіновії Лещенко. Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради і особисто Олексію Веремійчику та Катерині Шкльоді. Спонсорам Луцьккартон Магазин Упаковки ,магазинам Два Кольори, ШТАБ Канцелярії , Руніка, WebMaestro studio і всім небайдужим, які допомогли матеріалами та коштами. Подякували майстрині Руслана Татушко Цибуліна, яка щорічно долучається до акції , керівнику гуртка "Сучасна вишивка хрестиком" Палацу учнівської молоді Валентині Батіній та Ірині Львович за проведені майстерки. Долучився й Волинський обласний центр зайнятості під керівництвом Романа Романюка, викладачі і студентикафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького НТУ, Учнівський Парламент Міста Луцька , Гурток "Мистецтво слова" ПУМ, студенти 11 шкільної групи та 1-В групи Луцького педагогічного коледжу, WebMaestro studio , VisitLutsk.com, UA: Волинь ,студія "Joy" для підлітків та молоді з інвалідністю, учням 7 та 8-А доліцейного класів Луцького ліцею Луцької міської ради, Пласт. Ірпінь, учителям ЛНВК "ЗОШ І-ІІ ст. №24- технологічний ліцей" за участь у майстерках. А також Палац Гната Хоткевича м.Львів та особисто Оксані, Луцька філія медичного коледжу “Монада” і особисто Богдана Романюк, Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку й особисто Олені Кравчук , Аллі Філонюк подякували за організацію міні-ярмарку у стінах закладів. Щиро дякуємо усім педагогам та вихованцям Палацу учнівської молоді за чудовий благодійний концерт. А батькам теперішніх і колишніх вихованців Маленька школа Палацу та керівникам гуртків відділу декоративно-ужиткової творчості цього закладу за пошиті іграшки для акції. Щиро дякуємо діткам з онкогематологічного центру,пластунам з гуртка «Енергійні лисички», вихованцям недільної школи Свято-Стрітенського храму с. Залісоче,вчителям недільної школи при Свято- Покровському храмі та молоді із товариства прп. Ніколи Святоші, ДП "Волинський експертно-технічний центр Держпраці" за пошиті іграшки для акції. Неймовірно вдячні педагогам, батькам та вихованцям ЗДО № 2 ,ЗДО №4, ЗДО #8, ЗДО № 11, ЗДО № 12, ЗДО №13, ЗДО №21, ЗДО № 22, ЗДО №23, ЗДО № 29, ЗДО №31, ЗДО № 32, ЗДО №33, ЗДО #35, ЗДО № 39, ЗДО № 41 міста Луцька. Дякуємо педагогам та учням Луцької спеціалізованої школи №1,ЛНВК ЗОШ І-ІІІ ст.№7-природничий ліцей, НВК №9, НВК №10,ЗОШ № 11 колегіум, ЗОШ № 12, ЗОШ № 13, гімназії №14 імені Василя Сухомлинського, ЗОШ №19, гімназії №21 імені Михайла Кравчука, НВК №22 ,ЗОШ №23,НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №24-технологічний ліцей», НВК №26,Луцькому навчально-реабілітаційному центру,КЗ "Луцький ліцей", Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Ківерцівської районної гімназії. Дякуємо нашим постійним партнерам слухачам Волинський Акме-Університет та особисто Катерина Маркевич . Неймовірно вдячні відділу освіти Волноваської РДА у Донецькій області і особисто Олені Левітовій-Головіній, які вже третій рік поспіль долучаються до нашої акції . А саме : педагогам і учням Новотроїцької ЗОШ №4, Свободненської ЗОШ, Прохорівської ЗОШ, Волноваського БДЮТ, Волноваської СЮТ, СтепнянськоїЗОШ, Єгорівької ЗОШ, Новотроїцького ДНЗ №20, Бугаської ЗОШ, Іванівської ЗОШ, Чермалицької ЗОШ, Привільненської ЗОШ, Сонячної ЗОШ, Володимирівської ЗОШ №1, Новотроїцької ЗОШ №2, Анадольського НВК, Донської ЗОШ, Волноваської ЗОШ №4, Волноваської ЗОШ №3, Волноваської ЗОШ №7, Стрітенської ЗОШ, Дмитрівської ЗОШ, Зачатівської ЗОШ, Новоолексіївської ЗОШ, Рибинської ЗОШ. А також майстриням , які долучаються до нашої акції Ларисі Бащук, Інні Чонка, Оксані Єдинак, Бенько Оксані , Ользі Грищук, Валентині Гузовій, Обідіній Ілоні, Лилії Хахулі, Руслані Балабан, Олі та Тані Шкуропат , Маші Івановій, Олені Степасюк. Дякуємо Катерині Логовській за розробку шаблонів для іграшок. Всім волонтерам, хто знайшов час для того, щоб допомогти продати іграшки на ярмарку і людям, які прийшли їх купити ! Щиро дякуємо за інформаційну підтримку акції Волинь24, ВолиньPost,Волинь Online, Перший, Таблоїд Волині, 12 Канал, UA: Волинь,Район.Луцьк , а також за чудовий проморолик GUSAR production.
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