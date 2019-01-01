У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО
Сьогодні, 14:26
У Києві невідомі обмалювали фарбою пам'ятник воїнам АТО, що розташований на вулиці Леся Курбаса.
Про це 15 лютого повідомили у прес-службі поліції Києва, - пише ТСН.
На місці події працювали слідчі. Правоохоронці кваліфікували злочин як хуліганство та розпочали пошуки зловмисників.
"Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до вчинення правопорушення. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі", - йдеться в повідомленні.
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Про це 15 лютого повідомили у прес-службі поліції Києва, - пише ТСН.
На місці події працювали слідчі. Правоохоронці кваліфікували злочин як хуліганство та розпочали пошуки зловмисників.
"Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до вчинення правопорушення. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі", - йдеться в повідомленні.
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