У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО





Про це 15 лютого повідомили у прес-службі поліції Києва, - пише



На місці події працювали слідчі. Правоохоронці кваліфікували злочин як хуліганство та розпочали пошуки зловмисників.



"Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до вчинення правопорушення. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві невідомі обмалювали фарбою пам'ятник воїнам АТО, що розташований на вулиці Леся Курбаса.Про це 15 лютого повідомили у прес-службі поліції Києва, - пише ТСН На місці події працювали слідчі. Правоохоронці кваліфікували злочин як хуліганство та розпочали пошуки зловмисників."Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до вчинення правопорушення. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі", - йдеться в повідомленні.

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