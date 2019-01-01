вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО

У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО
У Києві невідомі обмалювали фарбою пам'ятник воїнам АТО, що розташований на вулиці Леся Курбаса. 

Про це 15 лютого повідомили у прес-службі поліції Києва, - пише ТСН.

На місці події працювали слідчі. Правоохоронці кваліфікували злочин як хуліганство та розпочали пошуки зловмисників.

"Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до вчинення правопорушення. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років  обмеження волі", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанці вдалося знайти свідків аварії
Сьогодні, 14:54
У Рожищі вшанували воїнів-афганців
Сьогодні, 14:46
У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО
Сьогодні, 14:26
У волинській лікарні вперше прооперували пацієнта з виразкою за допомогою інноваційної методики
Сьогодні, 13:53
У луцькому ЦНАПі у День Валентина одружилися 5 пар молодят. ФОТО
Сьогодні, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще одна сільська церква на Волині хоче приєднатись до ПЦУ
Сьогодні, 15:14
 0
Помста за брата: волинянин сів у тюрму за вбивство пенсіонера вилами
Сьогодні, 15:01
 0
Лучанці вдалося знайти свідків аварії
Сьогодні, 14:54
 0
У Рожищі вшанували воїнів-афганців
Сьогодні, 14:46
 0
У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8