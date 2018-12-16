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У серці Луцька майже на рік перекриють вулицю

У серці Луцька майже на рік перекриють вулицю
У Луцьку з 18 лютого до 23 грудня 2019 року перекриють рух вулицею Кафедральна.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Перекриють усю вулицю у зв'язку із проведенням будівельних робіт на Кафедральній, 13.

Виконавцю робіт ТзОВ «Житлобуд-2» доручили встановити необхідні дорожні знаки, а після завершення будівництва та робіт з благоустрою відновити схему організації дорожнього руху.

Департамент муніципальної варти повинен проконтролювати відновлення благоустрою після завершення будівельних робіт.

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Теги: перекриття руху, Луцьк
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