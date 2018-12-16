У серці Луцька майже на рік перекриють вулицю





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Перекриють усю вулицю у зв'язку із проведенням будівельних робіт на Кафедральній, 13.



Виконавцю робіт ТзОВ «Житлобуд-2» доручили встановити необхідні дорожні знаки, а після завершення будівництва та робіт з благоустрою відновити схему організації дорожнього руху.



Департамент муніципальної варти повинен проконтролювати відновлення благоустрою після завершення будівельних робіт.



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