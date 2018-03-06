У Луцьку розквітли підсніжники





Про це повідомляє газета



Світлинами поділилася одна з мешканок Луцька. Квіти жінка помітила у приватному секторі міста на вулиці Баранова.



Нагадаємо, першу весняну квітку - підсніжник - зривати заборонено. Вона занесена до Червоної книги України і за її продаж передбачений штраф.





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