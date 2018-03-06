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У Луцьку розквітли підсніжники

У Луцьку розквітли підсніжники
У Луцьку на вулиці Баранова зацвіли підсніжники.

Про це повідомляє газета Волинь.

Світлинами поділилася одна з мешканок Луцька. Квіти жінка помітила у приватному секторі міста на вулиці Баранова.

Нагадаємо, першу весняну квітку - підсніжник - зривати заборонено. Вона занесена до Червоної книги України і за її продаж передбачений штраф.
У Луцьку розквітли підсніжники


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Теги: весна, квіти, підсніжники
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