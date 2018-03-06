У Луцьку розквітли підсніжники
Сьогодні, 13:00
У Луцьку на вулиці Баранова зацвіли підсніжники.
Про це повідомляє газета Волинь.
Світлинами поділилася одна з мешканок Луцька. Квіти жінка помітила у приватному секторі міста на вулиці Баранова.
Нагадаємо, першу весняну квітку - підсніжник - зривати заборонено. Вона занесена до Червоної книги України і за її продаж передбачений штраф.
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Про це повідомляє газета Волинь.
Світлинами поділилася одна з мешканок Луцька. Квіти жінка помітила у приватному секторі міста на вулиці Баранова.
Нагадаємо, першу весняну квітку - підсніжник - зривати заборонено. Вона занесена до Червоної книги України і за її продаж передбачений штраф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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