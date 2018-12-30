На Волині виявили агітматеріали кандидата без вихідних даних: за справу взялася поліція

У смт. Любешів на Волині 16 лютого на агітаційному наметі Всеукраїнського об’єднання «Свобода» прикріпили банер без вихідні даних із зображенням кандидата у президентиПовідомляє прес-служба мережі ОПОРА на Волині.Матеріали без вихідних даних виявили також у приміщенні супермаркету «Колібріс» у цьому ж селищі. За вказаними фактами спостерігач Громадянської мережі ОПОРА на Волині звернувся із заявою до поліції.На агітаційному наметі, який розмістили на вулиці Брестській, 5 у Любешові, спостерігач ОПОРИ помітив агітаційний матеріал із надписом «Єдиний вибір українців Руслан Кошулинський», емблемами націоналістичних організації та зображенням кандидата, який не містив вихідних даних. Спостерігач звернувся до екіпажу поліції, який перебував поблизу. Правоохоронці розповіли, що вже виявили вказане порушення, тож збиралися оформити його у порядку черги.Під час спілкування із агітаторами зв’язалися із представниками ВО «Свобода», які, за словами спостерігача, запевнили, що банер – «невід’ємна частина конструкції». Однак правоохоронці склали протокол вилучення та забрали вказаний агітматеріал. Спостерігач ОПОРИ дав пояснення та написав заяву у поліцію.Крім того, цього ж дня у селищі Любешів спостерігач виявив банер та постер ідентичного змісту на робочому місці продавця, який орендує торгове місце у приміщенні супермаркету «Колібріс» на вулиці Незалежності, 47. Агітматеріал прикріпили до передньої стінки одного зі столів, на якому містилися товари. Самого продавця на робочому місці не було. Спостерігач ОПОРИ викликав на місце поліцію.Через деякий час власниця прибула на місце, правоохоронці також склали протокол та вилучили вказану агітпродукцію.Зауважимо, що ідентичний банер з офісу Нововолинської міської організації ВО «Свобода» зняли вже за годину після того, як ОПОРА повідомила поліцію.Нагадаємо, що згідно із частиною 3 статті 59 Закону України «Про вибори Президента України» друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання відповідно кандидата на пост Президента України або партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.Відповідно до частини 16 статті 64 цього ж Закону забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів. Розповсюдження під час виборчого процесу відповідних матеріалів без вказаних даних, згідно з частиною 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 51 до 85 гривень і на посадових осіб - від 340 до 510 гривень.