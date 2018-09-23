Витяг пістолет і вистрілив: на Волині чоловік ледь не вбив собаку, – ЗМІ





Молодик віком 30-35 років цілився у собаку, який сидів на клумбі біля під’їзду, - повідомляє



На щастя, промахнувся.



Зі слів жінки, яка бачила все на власні очі, він ішов у під’їзд будинку №5, угледів собаку, мовчки витяг пістолет і стрельнув.



Звук був гучним – трохи слабшим, ніж від петарди.



Це трапилось о 8.20.



Молодик високого зросту, міцної статури, темноволосий. На ньому була червона куртка.



Мешкає стрілець, вочевидь, у тому будинку, бо невдовзі сходив у магазин і повернувся у цей під’їзд.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську, в п'ятницю, 15 лютого, вранці на вулиці Гагаріна у дворі будинку №5 пролунав постріл.Молодик віком 30-35 років цілився у собаку, який сидів на клумбі біля під’їзду, - повідомляє Радар На щастя, промахнувся.Зі слів жінки, яка бачила все на власні очі, він ішов у під’їзд будинку №5, угледів собаку, мовчки витяг пістолет і стрельнув.Звук був гучним – трохи слабшим, ніж від петарди.Це трапилось о 8.20.Молодик високого зросту, міцної статури, темноволосий. На ньому була червона куртка.Мешкає стрілець, вочевидь, у тому будинку, бо невдовзі сходив у магазин і повернувся у цей під’їзд.

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