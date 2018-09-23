Витяг пістолет і вистрілив: на Волині чоловік ледь не вбив собаку, – ЗМІ
Сьогодні, 01:19
У Нововолинську, в п'ятницю, 15 лютого, вранці на вулиці Гагаріна у дворі будинку №5 пролунав постріл.
Молодик віком 30-35 років цілився у собаку, який сидів на клумбі біля під’їзду, - повідомляє Радар.
На щастя, промахнувся.
Зі слів жінки, яка бачила все на власні очі, він ішов у під’їзд будинку №5, угледів собаку, мовчки витяг пістолет і стрельнув.
Звук був гучним – трохи слабшим, ніж від петарди.
Це трапилось о 8.20.
Молодик високого зросту, міцної статури, темноволосий. На ньому була червона куртка.
Мешкає стрілець, вочевидь, у тому будинку, бо невдовзі сходив у магазин і повернувся у цей під’їзд.
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Молодик віком 30-35 років цілився у собаку, який сидів на клумбі біля під’їзду, - повідомляє Радар.
На щастя, промахнувся.
Зі слів жінки, яка бачила все на власні очі, він ішов у під’їзд будинку №5, угледів собаку, мовчки витяг пістолет і стрельнув.
Звук був гучним – трохи слабшим, ніж від петарди.
Це трапилось о 8.20.
Молодик високого зросту, міцної статури, темноволосий. На ньому була червона куртка.
Мешкає стрілець, вочевидь, у тому будинку, бо невдовзі сходив у магазин і повернувся у цей під’їзд.
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