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Витяг пістолет і вистрілив: на Волині чоловік ледь не вбив собаку, – ЗМІ

Витяг пістолет і вистрілив: на Волині чоловік ледь не вбив собаку, – ЗМІ
У Нововолинську, в п'ятницю, 15 лютого, вранці на вулиці Гагаріна у дворі будинку №5 пролунав постріл.

Молодик віком 30-35 років цілився у собаку, який сидів на клумбі біля під’їзду, - повідомляє Радар.

На щастя, промахнувся.

Зі слів жінки, яка бачила все на власні очі, він ішов у під’їзд будинку №5, угледів собаку, мовчки витяг пістолет і стрельнув.

Звук був гучним – трохи слабшим, ніж від петарди.

Це трапилось о 8.20.

Молодик високого зросту, міцної статури, темноволосий. На ньому була червона куртка.

Мешкає стрілець, вочевидь, у тому будинку, бо невдовзі сходив у магазин і повернувся у цей під’їзд.
Витяг пістолет і вистрілив: на Волині чоловік ледь не вбив собаку, – ЗМІ

Витяг пістолет і вистрілив: на Волині чоловік ледь не вбив собаку, – ЗМІ

Витяг пістолет і вистрілив: на Волині чоловік ледь не вбив собаку, – ЗМІ

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Теги: собака, пістолет, постріл, Нововолинськ
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