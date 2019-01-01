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Владика Михаїл очолив службу на похороні свого брата. ФОТО. ВІДЕО

Владика Михаїл очолив службу на похороні свого брата. ФОТО. ВІДЕО
Учора, 16 лютого, у Свято-Троїцькому духовному центрі ім. Данила Галицького Тернополя після Божественної Літургії відбулося заупокійне богослужіння за відомим тернопільським священиком, братом митрополита Луцького і Волинського Михаїла Анатолієм Зінкевичем.

Богослужіння очолив сам владика Михаїл, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.

Додають, що під час похорону співали декан луцького кафедрального собору Святої Трійці протоієрей Микола Нецькар та духовенство цього храму.

Попрощатися зі спочилим і віддати останню шану прибули, зокрема, інші архієреї, канцлер нашої єпархії протоієрей Микола Цап, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, інше духовенство та численні миряни.

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Нагадаємо, відомий тернопільський священик, брат митрополита Луцького і Волинського Михаїла, помер 13 лютого у лікарні після важкої хвороби на 66-му році життя.



Фото і відео - видання 20 хвилин.

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Теги: Михаїл, похорон, Анатолій Зінкевич
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