УПЦ (МП) на Волині продовжує карати священиків за «за ухилення в розкол»

Настоятелю храму преподобного Симеона Стовпника села Сільце Горохівського районута настоятелю Свято-Різдво-Богородичного храму села Буяни Луцького районузаборонили служити в УПЦ (МП).Про це повідомляє прес-служба єпархії.Наказ щодо Петра Кравчука керуючий Волинською єпархією УПЦ (МП)видав 15 лютого. До слова, указ щодо Юрія Рудя виданий Нафанаїлом за 18 лютого, натомість вже 17 лютого його опублікували на сайті УПЦ (МП).Так, в обох указах йдеться про те, що священики забороняються у служінні без права причастя Святих Хрестових Таїн «за ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя, Постанови Собору єпископів Української Православної Церкви від 13 листопада 2018 року і рішення Священного Синоду Української Православної Церкви від 13 листопада та 7 грудня 2018 року».Нагадаємо, громада села Сільце. Священик підтримав громаду.