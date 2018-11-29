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УПЦ (МП) на Волині продовжує карати священиків за «за ухилення в розкол»

УПЦ (МП) на Волині продовжує карати священиків за «за ухилення в розкол»
Настоятелю храму преподобного Симеона Стовпника села Сільце Горохівського району Петру Кравчуку та настоятелю Свято-Різдво-Богородичного храму села Буяни Луцького району Юрію Рудю заборонили служити в УПЦ (МП).

Про це повідомляє прес-служба єпархії.

Наказ щодо Петра Кравчука керуючий Волинською єпархією УПЦ (МП) Нафанаїл видав 15 лютого. До слова, указ щодо Юрія Рудя виданий Нафанаїлом за 18 лютого, натомість вже 17 лютого його опублікували на сайті УПЦ (МП).

Так, в обох указах йдеться про те, що священики забороняються у служінні без права причастя Святих Хрестових Таїн «за ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя, Постанови Собору єпископів Української Православної Церкви від 13 листопада 2018 року і рішення Священного Синоду Української Православної Церкви від 13 листопада та 7 грудня 2018 року».

Нагадаємо, громада села Сільце прийняла рішення про перехід до ПЦУ у неділю, 3 лютого. Священик підтримав громаду.

УПЦ (МП) на Волині продовжує карати священиків за «за ухилення в розкол»
УПЦ (МП) на Волині продовжує карати священиків за «за ухилення в розкол»



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Теги: Нафанаїл, УПЦ (МП)
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Коментарі 1
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Апостол Петро теж відрікався.. І не раз. А Іуду ніхто не чіпав і пальцем - сам знайшов вихід
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