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У будинку депутата Волиньради прострелили вікно: деталі інциденту

У будинку депутата Волиньради прострелили вікно: деталі інциденту
На Волині поліція перевіряє інцидент зі простріленим вікном у будинку депутата облради Костянтина Зінкевича.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

До поліції звернувся 48-річний депутат обласної ради, який повідомив, що у його помешканні у Володимирі-Волинському невідома особа пошкодила вікно.

Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

При виїзді на місце події встановлено, що у період часу з 14 по 16 лютого, невідомий зловмисник, ймовірно, пострілом із пневматичної зброї, пошкодив шибку балкона помешкання посадовця. Пошкодження на вікні виявила дружина депутата, особу правопорушника вони не бачили. Ніхто з людей не постраждав.

Сума завданих матеріальних збитків становить 500 гривень.

Відомості за цим фактом внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Перевірка триває.




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Теги: стрілянина, Костянтин Зінкевич, постріл, вікно, Волинь
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