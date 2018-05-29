Квартири через борги за комуналку не конфісковуватимуть





Міністр юстиції Павло Петренко в ефірі програми



Він нагадав, що у 2015 році було запроваджену систему безоплатної правової допомоги.



– Пенсіонери, діти, учасники АТО мають право на безкоштовну допомогу адвоката, у тому числі й у суперечках з облгазами та недобросовісними постачальниками комунальних послуг, – сказав Петренко.



Він сказав, що завдяки рішенням 2015 року не може бути ситуації, аби в когось забрали квартиру за борги.



Міністр юстиції додав, що у тому випадку, якщо постачальник комунальних послуг пришле вимогу щодо конфіскації майна, то потрібно звернутися до центру безоплатної правової допомоги, який надасть захист у суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд не допустить, аби хтось міг відібрати в українців житло за заборгованість за комунальні послуги.Міністр юстиціїв ефірі програми Свобода слова на ICTV запевнив, що уряд не допустить конфіскації житла за заборгованість по комуналці.Він нагадав, що у 2015 році було запроваджену систему безоплатної правової допомоги.– Пенсіонери, діти, учасники АТО мають право на безкоштовну допомогу адвоката, у тому числі й у суперечках з облгазами та недобросовісними постачальниками комунальних послуг, – сказав Петренко.Він сказав, що завдяки рішенням 2015 року не може бути ситуації, аби в когось забрали квартиру за борги.Міністр юстиції додав, що у тому випадку, якщо постачальник комунальних послуг пришле вимогу щодо конфіскації майна, то потрібно звернутися до центру безоплатної правової допомоги, який надасть захист у суді.

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