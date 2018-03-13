У Луцьку хочуть обирати краще ОСББ

У Луцьку планують провести конкурс на краще об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор департаменту ЖКГрозповів, що хочуть внести зміни до програми розвитку ОСББ. Так, у місті розробляють порядок на проведення конкурсу на краще об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.«Зараз ми розглядаємо порядок, положення про конкурс доробляємо. Думаю, за тиждень-два будуть готові документи», - зауважив він. Тож у подальшому, якщо депутати погодять таку пропозицію, у Луцьку обиратимуть краще ОСББ.