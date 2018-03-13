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У Луцьку хочуть обирати краще ОСББ

У Луцьку хочуть обирати краще ОСББ
У Луцьку планують провести конкурс на краще об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що хочуть внести зміни до програми розвитку ОСББ. Так, у місті розробляють порядок на проведення конкурсу на краще об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

«Зараз ми розглядаємо порядок, положення про конкурс доробляємо. Думаю, за тиждень-два будуть готові документи», - зауважив він. Тож у подальшому, якщо депутати погодять таку пропозицію, у Луцьку обиратимуть краще ОСББ.

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Теги: ОСББ, Луцьк
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