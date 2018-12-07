У поліції розповіли про інцидент з побиттям хлопчика на Волині невідомим чоловіком
Сьогодні, 14:47
У селі Рудня Рожищенського району невідомі напали на десятирічного хлопчика. У поліції прокоментували неприємний інцидент.
За коментарем до заступника начальника Рожищенського відділення поліції Андрія Пугача звернулися Волинські Новини.
З його слів, інцидент трапився 15 лютого в обідній час. Наразі є дані про одного чоловіка, з яким у дитини виник конфлікт.
«Хлопчик 2008 року народження йшов з собакою в магазин. У дитини з чоловіком виник конфлікт. Останній наніс тілесні ушкодження хлопчику. Мама написала заяву по факту отримання тілесних ушкоджень щодо встановлення особи і притягнення до адміністративної відповідальності», – каже Андрій Пугач.
З його слів, жінка відмовилася від проходження сином експертизи.
«Наразі встановлюються причини, опитують свідків, розшукують чоловіка», – каже заступник начальника Рожищенського відділення поліції і наголошує: про спробу викрадення дитини не йдеться.
Тим часом, як повідомила у коментарі ІА Волинські Новини начальник сектору ювенальної превенції ГУНП Волині Інна Остапович, матеріали щодо справи знаходяться на розгляді у інспектора ювенальної превенції. Батьки відмовилися від написання заяви про відкриття кримінального провадження.
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За коментарем до заступника начальника Рожищенського відділення поліції Андрія Пугача звернулися Волинські Новини.
З його слів, інцидент трапився 15 лютого в обідній час. Наразі є дані про одного чоловіка, з яким у дитини виник конфлікт.
«Хлопчик 2008 року народження йшов з собакою в магазин. У дитини з чоловіком виник конфлікт. Останній наніс тілесні ушкодження хлопчику. Мама написала заяву по факту отримання тілесних ушкоджень щодо встановлення особи і притягнення до адміністративної відповідальності», – каже Андрій Пугач.
З його слів, жінка відмовилася від проходження сином експертизи.
«Наразі встановлюються причини, опитують свідків, розшукують чоловіка», – каже заступник начальника Рожищенського відділення поліції і наголошує: про спробу викрадення дитини не йдеться.
Тим часом, як повідомила у коментарі ІА Волинські Новини начальник сектору ювенальної превенції ГУНП Волині Інна Остапович, матеріали щодо справи знаходяться на розгляді у інспектора ювенальної превенції. Батьки відмовилися від написання заяви про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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