У поліції розповіли про інцидент з побиттям хлопчика на Волині невідомим чоловіком





За коментарем до заступника начальника Рожищенського відділення поліції Андрія Пугача звернулися



З його слів, інцидент трапився 15 лютого в обідній час. Наразі є дані про одного чоловіка, з яким у дитини виник конфлікт.



«Хлопчик 2008 року народження йшов з собакою в магазин. У дитини з чоловіком виник конфлікт. Останній наніс тілесні ушкодження хлопчику. Мама написала заяву по факту отримання тілесних ушкоджень щодо встановлення особи і притягнення до адміністративної відповідальності», – каже Андрій Пугач.



З його слів, жінка відмовилася від проходження сином експертизи.



«Наразі встановлюються причини, опитують свідків, розшукують чоловіка», – каже заступник начальника Рожищенського відділення поліції і наголошує: про спробу викрадення дитини не йдеться.



Тим часом, як повідомила у коментарі ІА Волинські Новини начальник сектору ювенальної превенції ГУНП Волині Інна Остапович, матеріали щодо справи знаходяться на розгляді у інспектора ювенальної превенції. Батьки відмовилися від написання заяви про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рудня Рожищенського району невідомі напали на десятирічного хлопчика . У поліції прокоментували неприємний інцидент.За коментарем до заступника начальника Рожищенського відділення поліціїзвернулися Волинські Новини З його слів, інцидент трапився 15 лютого в обідній час. Наразі є дані про одного чоловіка, з яким у дитини виник конфлікт.«Хлопчик 2008 року народження йшов з собакою в магазин. У дитини з чоловіком виник конфлікт. Останній наніс тілесні ушкодження хлопчику. Мама написала заяву по факту отримання тілесних ушкоджень щодо встановлення особи і притягнення до адміністративної відповідальності», – каже Андрій Пугач.З його слів, жінка відмовилася від проходження сином експертизи.«Наразі встановлюються причини, опитують свідків, розшукують чоловіка», – каже заступник начальника Рожищенського відділення поліції і наголошує: про спробу викрадення дитини не йдеться.Тим часом, як повідомила у коментарі ІА Волинські Новини начальник сектору ювенальної превенції ГУНП Волині, матеріали щодо справи знаходяться на розгляді у інспектора ювенальної превенції. Батьки відмовилися від написання заяви про відкриття кримінального провадження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію