На Волині посадовець попався на хабарі у 2 000 доларів

Співробітники СБ України викрили на одержанні неправомірної вигоди посадову особу райвідділу Державної виконавчої служби у Волинській області.Оперативники спецслужби встановили, що старший державний виконавець вимагав від місцевого приватного підприємця дві тисячі американських доларів, - повідомили у прес-службі СБУ.За цю суму посадовець обіцяв комерсанту своє сприяння у придбанні за заниженою вартістю комплексу будівельних споруд державного підприємства в обхід передбаченого законом аукціону.Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, у тому числі участі керівника райвідділу ДВУ у цій протиправній схемі.Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.