На Волині посадовець попався на хабарі у 2 000 доларів
Сьогодні, 15:54
Співробітники СБ України викрили на одержанні неправомірної вигоди посадову особу райвідділу Державної виконавчої служби у Волинській області.
Оперативники спецслужби встановили, що старший державний виконавець вимагав від місцевого приватного підприємця дві тисячі американських доларів, - повідомили у прес-службі СБУ.
За цю суму посадовець обіцяв комерсанту своє сприяння у придбанні за заниженою вартістю комплексу будівельних споруд державного підприємства в обхід передбаченого законом аукціону.
Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, у тому числі участі керівника райвідділу ДВУ у цій протиправній схемі.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Оперативники спецслужби встановили, що старший державний виконавець вимагав від місцевого приватного підприємця дві тисячі американських доларів, - повідомили у прес-службі СБУ.
За цю суму посадовець обіцяв комерсанту своє сприяння у придбанні за заниженою вартістю комплексу будівельних споруд державного підприємства в обхід передбаченого законом аукціону.
Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, у тому числі участі керівника райвідділу ДВУ у цій протиправній схемі.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Які автівки найчастіше купляють волиняни
Сьогодні, 16:30
Від розмитнення «євроблях» до бюджету надійшло 11 мільярдів
Сьогодні, 16:08
На Волині посадовець попався на хабарі у 2 000 доларів
Сьогодні, 15:54
Щастя, помножене на 14: як у чотирьох кімнатах вживається величезна волинська сім'я. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33