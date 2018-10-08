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На Волині посадовець попався на хабарі у 2 000 доларів

На Волині посадовець попався на хабарі у 2 000 доларів
Співробітники СБ України викрили на одержанні неправомірної вигоди посадову особу райвідділу Державної виконавчої служби у Волинській області.

Оперативники спецслужби встановили, що старший державний виконавець вимагав від місцевого приватного підприємця дві тисячі американських доларів, - повідомили у прес-службі СБУ.

За цю суму посадовець обіцяв комерсанту своє сприяння у придбанні за заниженою вартістю комплексу будівельних споруд державного підприємства в обхід передбаченого законом аукціону.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, у тому числі участі керівника райвідділу ДВУ у цій протиправній схемі.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

На Волині посадовець попався на хабарі у 2 000 доларів
На Волині посадовець попався на хабарі у 2 000 доларів

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Теги: хабар, кримінал, Волинь
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