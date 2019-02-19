Я більше ніколи не сяду за кермо: останнє слово Зайцевої на суді. ВІДЕО

Олена Зайцева виступила на суді з останнім словом.



Як повідомляє журналіст Тетяна Доцяк, сьогодні на суді щодо смертельної ДТП у Харкові обвинувачена Олена Зайцева виступила з останнім словом.



Зайцева заявила, що готова прийняти будь-яке рішення суду та понести покарання, якщо знадобиться.



Крім того, вона сказала, що більше ніколи в житті не сяде за кермо автомобіля.



Другий обвинувачений Геннадій Дронов не визнав своєї провини у трагедії, але попросив вибачення і пообіцяв продати автомобіль, щоб відшкодувати збиток потерпілим.



Вирок у справі буде оголошено 26 лютого.



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