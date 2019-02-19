вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Я більше ніколи не сяду за кермо: останнє слово Зайцевої на суді. ВІДЕО

Я більше ніколи не сяду за кермо: останнє слово Зайцевої на суді. ВІДЕО
Обвинувачена у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева виступила на суді з останнім словом.

Як повідомляє журналіст Фактів ICTV Тетяна Доцяк, сьогодні на суді щодо смертельної ДТП у Харкові обвинувачена Олена Зайцева виступила з останнім словом.

Зайцева заявила, що готова прийняти будь-яке рішення суду та понести покарання, якщо знадобиться.

Крім того, вона сказала, що більше ніколи в житті не сяде за кермо автомобіля.

Другий обвинувачений Геннадій Дронов не визнав своєї провини у трагедії, але попросив вибачення і пообіцяв продати автомобіль, щоб відшкодувати збиток потерпілим.

Вирок у справі буде оголошено 26 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зайцева, Дронов, суд, останнє слово
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школу в Стобихівці хочуть будувати 4 компанії
Сьогодні, 07:18
Я більше ніколи не сяду за кермо: останнє слово Зайцевої на суді. ВІДЕО
Сьогодні, 06:42
Україна домовилася з Америкою про поставку нових видів озброєння
Сьогодні, 05:24
Волиняни сплатили на потреби армії понад 20 мільйонів гривень
Сьогодні, 04:11
Жінка з ножем кинулася на поліцейських, які прийшли вилучати у неї дітей. ФОТО
Сьогодні, 02:23
Схожі новини
Прокурор просить для Зайцевої і Дронова 10 років позбавлення волі Прокурор просить для Зайцевої і Дронова 10 років позбавлення волі
07 лютий, 07:09
Дронов у суді вибачився перед потерпілими у страшній ДТП Дронов у суді вибачився перед потерпілими у страшній ДТП
19 лютий, 19:31
Резонансна аварія із Зайцевою: з'явилися нові факти про експертизу Резонансна аварія із Зайцевою: з'явилися нові факти про експертизу
25 січень, 15:32
Резонансна аварія у Харкові: знайшли нарколога, яка перевіряла Зайцеву Резонансна аварія у Харкові: знайшли нарколога, яка перевіряла Зайцеву
22 січень, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В історичному селі на кордоні з Волинню стривожені реорганізацією школи
19 лютий, 18:59
 1
Школу в Стобихівці хочуть будувати 4 компанії
Сьогодні, 07:18
 0
Я більше ніколи не сяду за кермо: останнє слово Зайцевої на суді. ВІДЕО
Сьогодні, 06:42
 0
Україна домовилася з Америкою про поставку нових видів озброєння
Сьогодні, 05:24
 0
Волиняни сплатили на потреби армії понад 20 мільйонів гривень
Сьогодні, 04:11
 0
Медіа
відео
1/8