Я більше ніколи не сяду за кермо: останнє слово Зайцевої на суді. ВІДЕО
Сьогодні, 06:42
Обвинувачена у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева виступила на суді з останнім словом.
Як повідомляє журналіст Фактів ICTV Тетяна Доцяк, сьогодні на суді щодо смертельної ДТП у Харкові обвинувачена Олена Зайцева виступила з останнім словом.
Зайцева заявила, що готова прийняти будь-яке рішення суду та понести покарання, якщо знадобиться.
Крім того, вона сказала, що більше ніколи в житті не сяде за кермо автомобіля.
Другий обвинувачений Геннадій Дронов не визнав своєї провини у трагедії, але попросив вибачення і пообіцяв продати автомобіль, щоб відшкодувати збиток потерпілим.
Вирок у справі буде оголошено 26 лютого.
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Як повідомляє журналіст Фактів ICTV Тетяна Доцяк, сьогодні на суді щодо смертельної ДТП у Харкові обвинувачена Олена Зайцева виступила з останнім словом.
Зайцева заявила, що готова прийняти будь-яке рішення суду та понести покарання, якщо знадобиться.
Крім того, вона сказала, що більше ніколи в житті не сяде за кермо автомобіля.
Другий обвинувачений Геннадій Дронов не визнав своєї провини у трагедії, але попросив вибачення і пообіцяв продати автомобіль, щоб відшкодувати збиток потерпілим.
Вирок у справі буде оголошено 26 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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