Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО

Сергія Байдовського в Іваничівському районі відбулися заходи, приурочені вшануванню його пам’яті та відкриття у приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Соснина кімнати-музею.



На кладовищі у селі Менчичі зібрались родина загиблого, учні школи, представники влади Іваничівського району - пише



Присутні вшанували пам’ять Сергія Байдовського хвилиною мовчання, поклали квіти до його пам’ятника та запалили лампадки. Літургію на могилі Героя відправив настоятель храму Святої Параскеви села Соснина протоієрей Володимир Конопко.



Під час заходу згадали біографію Героя Небесної Сотні, який боровся за правду і віддав за Україну найдорожче – життя.



Керівники району поклали живі квіти до пам’ятної дошки Герою, яка розміщена на фасаді школи.



“Я добре пам’ятаю похорон Сергія Байдовського. За ним плакала вся Україна, плакало небо, і сьогодні він дивиться на нас з небес”, – зазначила Лілія Кревська.



Присутні пригадали події Майдану, коли домовини з убитими стояли прямо на сцені.



Під час заходу перші особи району не раз наголошували на важливості пам’ятати річницю загибелі Героїв Небесної Сотні та бути гідними їхньої жертви.



“Події 2013-2014 років – це національно-визвольна боротьба, яка не завершилась”, – зауважив Андрій Бадзюнь.



Дорослі ділилися власними переживаннями та спогадами про Майдан. Учні школи розчулили присутніх віршованими рядками та патріотичними музичними композиціями.



Голова Іваничівської громади Федір Войтюк від імені кожного українця звернувся до матері Героя з подякою за виховання сина. Він зазначив, що не можна зрадити благородні життя, покладені за Україну. Після заходу усіх запросили на відкриття кімнати-музею Сергія Байдовського.





Присутні оглянули експозицію, де представлені особисті речі Сергія, які містять спогади про нього, що розкривають його особисте життя, захоплення та національні погляди.



























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 лютого напередодні 5-ої річниці загибелі Героя Українив Іваничівському районі відбулися заходи, приурочені вшануванню його пам’яті та відкриття у приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Соснина кімнати-музею.На кладовищі у селі Менчичі зібрались родина загиблого, учні школи, представники влади Іваничівського району - пише Буг Присутні вшанували пам’ять Сергія Байдовського хвилиною мовчання, поклали квіти до його пам’ятника та запалили лампадки. Літургію на могилі Героя відправив настоятель храму Святої Параскеви села Соснина протоієрейПід час заходу згадали біографію Героя Небесної Сотні, який боровся за правду і віддав за Україну найдорожче – життя.Керівники району поклали живі квіти до пам’ятної дошки Герою, яка розміщена на фасаді школи.“Я добре пам’ятаю похорон Сергія Байдовського. За ним плакала вся Україна, плакало небо, і сьогодні він дивиться на нас з небес”, – зазначилаПрисутні пригадали події Майдану, коли домовини з убитими стояли прямо на сцені.Під час заходу перші особи району не раз наголошували на важливості пам’ятати річницю загибелі Героїв Небесної Сотні та бути гідними їхньої жертви.“Події 2013-2014 років – це національно-визвольна боротьба, яка не завершилась”, – зауважив Андрій Бадзюнь.Дорослі ділилися власними переживаннями та спогадами про Майдан. Учні школи розчулили присутніх віршованими рядками та патріотичними музичними композиціями.Голова Іваничівської громади Федір Войтюк від імені кожного українця звернувся до матері Героя з подякою за виховання сина. Він зазначив, що не можна зрадити благородні життя, покладені за Україну. Після заходу усіх запросили на відкриття кімнати-музею Сергія Байдовського.Присутні оглянули експозицію, де представлені особисті речі Сергія, які містять спогади про нього, що розкривають його особисте життя, захоплення та національні погляди.

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