вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО

Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
19 лютого напередодні 5-ої річниці загибелі Героя України Сергія Байдовського в Іваничівському районі відбулися заходи, приурочені вшануванню його пам’яті та відкриття у приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Соснина кімнати-музею.

На кладовищі у селі Менчичі зібрались родина загиблого, учні школи, представники влади Іваничівського району - пише Буг.

Присутні вшанували пам’ять Сергія Байдовського хвилиною мовчання, поклали квіти до його пам’ятника та запалили лампадки. Літургію на могилі Героя відправив настоятель храму Святої Параскеви села Соснина протоієрей Володимир Конопко.

Під час заходу згадали біографію Героя Небесної Сотні, який боровся за правду і віддав за Україну найдорожче – життя.

Керівники району поклали живі квіти до пам’ятної дошки Герою, яка розміщена на фасаді школи.

“Я добре пам’ятаю похорон Сергія Байдовського. За ним плакала вся Україна, плакало небо, і сьогодні він дивиться на нас з небес”, – зазначила Лілія Кревська.

Присутні пригадали події Майдану, коли домовини з убитими стояли прямо на сцені.

Під час заходу перші особи району не раз наголошували на важливості пам’ятати річницю загибелі Героїв Небесної Сотні та бути гідними їхньої жертви.

“Події 2013-2014 років – це національно-визвольна боротьба, яка не завершилась”, – зауважив Андрій Бадзюнь.

Дорослі ділилися власними переживаннями та спогадами про Майдан. Учні школи розчулили присутніх віршованими рядками та патріотичними музичними композиціями.

Голова Іваничівської громади Федір Войтюк від імені кожного українця звернувся до матері Героя з подякою за виховання сина. Він зазначив, що не можна зрадити благородні життя, покладені за Україну. Після заходу усіх запросили на відкриття кімнати-музею Сергія Байдовського.


Присутні оглянули експозицію, де представлені особисті речі Сергія, які містять спогади про нього, що розкривають його особисте життя, захоплення та національні погляди.

Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО












Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сергій Байдовський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу
Сьогодні, 11:55
Волинська ОДА починає узаконювати громади та статути ПЦУ
Сьогодні, 11:51
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Сьогодні, 11:50
На Волині матір трьох дітей зарізала власного чоловіка
Сьогодні, 11:39
5 років тому на Майдані застрелили волинського активіста Василя Мойсея. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Оголосили конкурс на честь волинського Героя Сергія Байдовського Оголосили конкурс на честь волинського Героя Сергія Байдовського
11 жовтень, 2018, 06:04
«Сергій був дуже сонячною людиною», - спогади коханої дівчини про волинського Героя «Сергій був дуже сонячною людиною», - спогади коханої дівчини про волинського Героя
22 листопад, 2017, 11:10
Герою України присвоїли статус «Почесного громадянина Нововолинська» Герою України присвоїли статус «Почесного громадянина Нововолинська»
07 серпень, 2017, 13:31
В Іваничах вшанували пам’ять загиблого на Майдані Сергія Байдовського В Іваничах вшанували пам’ять загиблого на Майдані Сергія Байдовського
20 лютий, 2017, 20:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В історичному селі на кордоні з Волинню стривожені реорганізацією школи
19 лютий, 18:59
 1
Знімала штани і підглядала у туалеті за учнями: скандал із вчителькою на Хмельниччині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
 0
Релігійні організації УПЦ (МП) повинні вказати приналежність до Росії, аби не опинитися поза законом
Сьогодні, 12:14
 0
Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу
Сьогодні, 11:55
 0
Волинська ОДА починає узаконювати громади та статути ПЦУ
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8