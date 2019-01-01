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На Волині матір трьох дітей зарізала власного чоловіка

На Волині матір трьох дітей зарізала власного чоловіка
На хуторі Горщок села Замшани Ратнівського району дружина зарізала чоловіка.

18 лютого, близько другої години ночі, на хуторі Горщок села Замшани Ратнівського району сталася трагедія — 38-річна жінка смертельно поранила ножем свого на 11 років старшого чоловіка, - пише Волинь-нова.

Це стало відомо на ранок 20 лютого найперш з інформації на сторінці у «Фейсбуці» Замшанівського старостинського округу Забродівської об’єднаної територіальної громади.

У телефонній розмові виконуючий обов’язки старости Володимир Томашук, який був понятим, розповів:

– У сім’ї Калачуків, де сталася трагедія, - троє дітей. Найстарша дочка уже повнолітня, син – учень місцевого навчального закладу, а найменша донька — ще дошкільного віку. Родина не числилася як неблагополучна. Хоч було відомо, що чоловік, який працював у місцевому лісництві, коли випивав, то був агресивним. Що сталося тої ночі — ще встановлюватимуть правоохоронці. Судячи з побаченого (у хаті вибиті міжкімнатні двері), жінка, очевидно, захищалася: зробила один удар ножем, який припав на ділянку серця. Вона і викликала поліцію, «швидку». Медики, на жаль, уже лише констатували смерть потерпілого.

Підозрювану затримали і доставлено в ізолятор тимчасого тримання у Ратному. Двох малолітніх дітей правоохоронці відвезли у село Замшани до їх рідного дядька.

У секторі комунікації поліції Волині повідомили, що відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

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Теги: смерть, вбивство, Волинь
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