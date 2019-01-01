На Волині матір трьох дітей зарізала власного чоловіка





18 лютого, близько другої години ночі, на хуторі Горщок села Замшани Ратнівського району сталася трагедія — 38-річна жінка смертельно поранила ножем свого на 11 років старшого чоловіка, - пише



Це стало відомо на ранок 20 лютого найперш з інформації на сторінці у «Фейсбуці» Замшанівського старостинського округу Забродівської об’єднаної територіальної громади.



У телефонній розмові виконуючий обов’язки старости Володимир Томашук, який був понятим, розповів:



– У сім’ї Калачуків, де сталася трагедія, - троє дітей. Найстарша дочка уже повнолітня, син – учень місцевого навчального закладу, а найменша донька — ще дошкільного віку. Родина не числилася як неблагополучна. Хоч було відомо, що чоловік, який працював у місцевому лісництві, коли випивав, то був агресивним. Що сталося тої ночі — ще встановлюватимуть правоохоронці. Судячи з побаченого (у хаті вибиті міжкімнатні двері), жінка, очевидно, захищалася: зробила один удар ножем, який припав на ділянку серця. Вона і викликала поліцію, «швидку». Медики, на жаль, уже лише констатували смерть потерпілого.



Підозрювану затримали і доставлено в ізолятор тимчасого тримання у Ратному. Двох малолітніх дітей правоохоронці відвезли у село Замшани до їх рідного дядька.



У секторі комунікації поліції Волині повідомили, що відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).



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