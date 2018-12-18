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Релігійні організації УПЦ (МП) повинні вказати приналежність до Росії, аби не опинитися поза законом

Релігійні організації УПЦ (МП) повинні вказати приналежність до Росії, аби не опинитися поза законом
Відповідно до змін у законодавстві релігійні організації та громади, які підпорядковуються Московському патріархату, повинні змінити назви та статути, вказавши свою приналежність до країни-агресора.

Про це на нараді у голови ОДА Олександра Савченка розповіла керівник підрозділу управління культури, з питань релігій та національностей Ольга Чубара у середу, 20 лютого.

Зокрема, вона зазначила, що 26 грудня 2018 року в Україні набули чинності зміни до Закону України про свободу совісті та релігійні організації щодо назв релігійних організацій.

Тож вони зобов’язані вказати у своїх офіційних назвах приналежність до держави-агресора. Під дію цього закону в Україні підпадає одна конфесія - Українська православна церква (Московського патріархату).

«Маються на увазі всі монастирі, братства, храми, які мають юрисдикцію УПЦ (МП). Відповідно до закону, релігійні організації, керівний центр яких розташований у державі, що здійснила військову агресію проти України, повинні протягом 4 місяців (до 26 квітня 2019 року) внести передбачені зміни до назви та статуту. Релігійні громади мають на це 9 місяців до (26 вересня 2019 року). Якщо цього не відбувається, то релігійні організації втрачають свою юридичну силу», – розповіла Ольга Чубара.

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Теги: УПЦ МП, релігія, громада
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