Релігійні організації УПЦ (МП) повинні вказати приналежність до Росії, аби не опинитися поза законом
Сьогодні, 12:14
Відповідно до змін у законодавстві релігійні організації та громади, які підпорядковуються Московському патріархату, повинні змінити назви та статути, вказавши свою приналежність до країни-агресора.
Про це на нараді у голови ОДА Олександра Савченка розповіла керівник підрозділу управління культури, з питань релігій та національностей Ольга Чубара у середу, 20 лютого.
Зокрема, вона зазначила, що 26 грудня 2018 року в Україні набули чинності зміни до Закону України про свободу совісті та релігійні організації щодо назв релігійних організацій.
Тож вони зобов’язані вказати у своїх офіційних назвах приналежність до держави-агресора. Під дію цього закону в Україні підпадає одна конфесія - Українська православна церква (Московського патріархату).
«Маються на увазі всі монастирі, братства, храми, які мають юрисдикцію УПЦ (МП). Відповідно до закону, релігійні організації, керівний центр яких розташований у державі, що здійснила військову агресію проти України, повинні протягом 4 місяців (до 26 квітня 2019 року) внести передбачені зміни до назви та статуту. Релігійні громади мають на це 9 місяців до (26 вересня 2019 року). Якщо цього не відбувається, то релігійні організації втрачають свою юридичну силу», – розповіла Ольга Чубара.
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Про це на нараді у голови ОДА Олександра Савченка розповіла керівник підрозділу управління культури, з питань релігій та національностей Ольга Чубара у середу, 20 лютого.
Зокрема, вона зазначила, що 26 грудня 2018 року в Україні набули чинності зміни до Закону України про свободу совісті та релігійні організації щодо назв релігійних організацій.
Тож вони зобов’язані вказати у своїх офіційних назвах приналежність до держави-агресора. Під дію цього закону в Україні підпадає одна конфесія - Українська православна церква (Московського патріархату).
«Маються на увазі всі монастирі, братства, храми, які мають юрисдикцію УПЦ (МП). Відповідно до закону, релігійні організації, керівний центр яких розташований у державі, що здійснила військову агресію проти України, повинні протягом 4 місяців (до 26 квітня 2019 року) внести передбачені зміни до назви та статуту. Релігійні громади мають на це 9 місяців до (26 вересня 2019 року). Якщо цього не відбувається, то релігійні організації втрачають свою юридичну силу», – розповіла Ольга Чубара.
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