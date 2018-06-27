У місті Волині невідомі серед білого дня відгамселили чоловіка. ВІДЕО





Інцидент зняли на відео та оприлюднили у YouTube, пише Буг.



У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що виклик надійшов о 13:25. Однак, коли приїхали правоохоронці на місце пригоди, то вже чоловіків не було.



На відео видно, що за потерпілого заступилися перехожі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го лютого троє невідомих чоловіків по вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському побили одного.Інцидент зняли на відео та оприлюднили у YouTube, пише Буг.У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що виклик надійшов о 13:25. Однак, коли приїхали правоохоронці на місце пригоди, то вже чоловіків не було.На відео видно, що за потерпілого заступилися перехожі.

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