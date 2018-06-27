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У місті Волині невідомі серед білого дня відгамселили чоловіка. ВІДЕО

У місті Волині невідомі серед білого дня відгамселили чоловіка. ВІДЕО
19-го лютого троє невідомих чоловіків по вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському побили одного.

Інцидент зняли на відео та оприлюднили у YouTube, пише Буг.

У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що виклик надійшов о 13:25. Однак, коли приїхали правоохоронці на місце пригоди, то вже чоловіків не було.

На відео видно, що за потерпілого заступилися перехожі.


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Теги: поліція, чоловіки
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