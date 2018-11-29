Волинянин фотографував диких гусей і знайшов в лісосмузі снаряд
Сьогодні, 19:24
На Волині сапери знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів.
Впродовж 18-19 лютого піротехніки вилучили та знешкодили боєприпаси минулої війни, знайдені волинянами у лісових масивах Володимир-Волинського, Турійського, Ківерцівського, Маневицького районів, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Так, 18 лютого староста Гайківської сільської ради Володимир-Волинського району фотографував гусей, які вже прилетіли з теплих країв. По дорозі додому в лісосмузі він помітив заіржавілий підозрілий предмет. Довго не роздумуючи, чоловік зателефонував на «101» та повідомив про небезпечну знахідку рятувальників. Сапери ДСНС ідентифікували її як один артилерійський снаряд калібру 122 мм.
У лісі поблизу села Туровичі, що у Турійському районі, чорні археологи знайшли застарі вибухонебезпечні предмети та повідомили про це Служби порятунку. Сапери, вилучили та знешкодили сім 76-міліметрових артилерійських снарядів часів Другої Світової війни.
19 лютого ще два артснаряди 152 та 76 міліметрів, знайдені поблизу лісосмуг у селах Тростянець Ківерцівського та Годомичах Маневицького районів, сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.
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Впродовж 18-19 лютого піротехніки вилучили та знешкодили боєприпаси минулої війни, знайдені волинянами у лісових масивах Володимир-Волинського, Турійського, Ківерцівського, Маневицького районів, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Так, 18 лютого староста Гайківської сільської ради Володимир-Волинського району фотографував гусей, які вже прилетіли з теплих країв. По дорозі додому в лісосмузі він помітив заіржавілий підозрілий предмет. Довго не роздумуючи, чоловік зателефонував на «101» та повідомив про небезпечну знахідку рятувальників. Сапери ДСНС ідентифікували її як один артилерійський снаряд калібру 122 мм.
У лісі поблизу села Туровичі, що у Турійському районі, чорні археологи знайшли застарі вибухонебезпечні предмети та повідомили про це Служби порятунку. Сапери, вилучили та знешкодили сім 76-міліметрових артилерійських снарядів часів Другої Світової війни.
19 лютого ще два артснаряди 152 та 76 міліметрів, знайдені поблизу лісосмуг у селах Тростянець Ківерцівського та Годомичах Маневицького районів, сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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