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Волинянин фотографував диких гусей і знайшов в лісосмузі снаряд

Волинянин фотографував диких гусей і знайшов в лісосмузі снаряд
На Волині сапери знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів.

Впродовж 18-19 лютого піротехніки вилучили та знешкодили боєприпаси минулої війни, знайдені волинянами у лісових масивах Володимир-Волинського, Турійського, Ківерцівського, Маневицького районів, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Так, 18 лютого староста Гайківської сільської ради Володимир-Волинського району фотографував гусей, які вже прилетіли з теплих країв. По дорозі додому в лісосмузі він помітив заіржавілий підозрілий предмет. Довго не роздумуючи, чоловік зателефонував на «101» та повідомив про небезпечну знахідку рятувальників. Сапери ДСНС ідентифікували її як один артилерійський снаряд калібру 122 мм.

У лісі поблизу села Туровичі, що у Турійському районі, чорні археологи знайшли застарі вибухонебезпечні предмети та повідомили про це Служби порятунку. Сапери, вилучили та знешкодили сім 76-міліметрових артилерійських снарядів часів Другої Світової війни.

19 лютого ще два артснаряди 152 та 76 міліметрів, знайдені поблизу лісосмуг у селах Тростянець Ківерцівського та Годомичах Маневицького районів, сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.


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Теги: сапери, міни, Волинь, піротехніки
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