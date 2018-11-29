Волинянин фотографував диких гусей і знайшов в лісосмузі снаряд

На Волині сапери знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів.Впродовж 18-19 лютого піротехніки вилучили та знешкодили боєприпаси минулої війни, знайдені волинянами у лісових масивах Володимир-Волинського, Турійського, Ківерцівського, Маневицького районів, - інформує ДСНС України у Волинській області.Так, 18 лютого староста Гайківської сільської ради Володимир-Волинського району фотографував гусей, які вже прилетіли з теплих країв. По дорозі додому в лісосмузі він помітив заіржавілий підозрілий предмет. Довго не роздумуючи, чоловік зателефонував на «101» та повідомив про небезпечну знахідку рятувальників. Сапери ДСНС ідентифікували її як один артилерійський снаряд калібру 122 мм.У лісі поблизу села Туровичі, що у Турійському районі, чорні археологи знайшли застарі вибухонебезпечні предмети та повідомили про це Служби порятунку. Сапери, вилучили та знешкодили сім 76-міліметрових артилерійських снарядів часів Другої Світової війни.19 лютого ще два артснаряди 152 та 76 міліметрів, знайдені поблизу лісосмуг у селах Тростянець Ківерцівського та Годомичах Маневицького районів, сапери ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.