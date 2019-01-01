У «Промені» розігрують місячний абонемент в кіно*





Відтепер кіномани матимуть можливість за приємною ціною відвідувати кінотеатр 6 разів на місяць і разом з тим отримувати знижки на каву та кінобар.



Кінотеатр запустив для кінолюбителів розіграш з нагоди появи абонементу. Тепер всі, хто цікавиться кіно та безпосередньо врученням премії «Оскар», яка відбудеться 24 лютого, матимуть можливість отримати абонемент всього лиш за правильні відповіді.



Все, що потрібно зробити, це поділитись в коментарях своїми здогадками, хто ж отримає премію у 5-ти різних номінаціях.



Результати будуть оголошені після церемонії вручення, коли весь світ дізнається цьогорічних володарів Оскару.



Взяти участь у розіграші можна перейшовши за посиланням:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь» з’явились місячні абонементи в кіно.Відтепер кіномани матимуть можливість за приємною ціною відвідувати кінотеатр 6 разів на місяць і разом з тим отримувати знижки на каву та кінобар.Кінотеатр запустив для кінолюбителів розіграш з нагоди появи абонементу. Тепер всі, хто цікавиться кіно та безпосередньо врученням премії «Оскар», яка відбудеться 24 лютого, матимуть можливість отримати абонемент всього лиш за правильні відповіді.Все, що потрібно зробити, це поділитись в коментарях своїми здогадками, хто ж отримає премію у 5-ти різних номінаціях.Результати будуть оголошені після церемонії вручення, коли весь світ дізнається цьогорічних володарів Оскару.Взяти участь у розіграші можна перейшовши за посиланням: https://www.instagram.com/p/BuEcqKbhEav/

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