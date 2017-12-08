Лучан кличуть на прем’єрні кінострічки у кінотеатрі «PremierCity»*





Тож закликають поспішати обрати найкращу кінострічку:



Мультфільм «Як приборкати дракона 3. Прихований світ», 0+



У центрі сюжету – знову хлопець на ім'я Гикавка. Колись він зумів зробити те, що не вдавалося семи поколінням вікінгів – він приборкав дракона. Тривала ворожнеча залишилася в минулому. Тепер на давніх друзів – Гикавки та Беззубика, чекають нові пригоди. Селищу, де дракони та вікінги живуть у мирі та спокої, загрожує жорстокий ворог. Щоб захистити свій дім, хоробрий правитель Гикавка та його вірний дракон вирушають у подорож до прихованого міфічного світу.



https://premiercity.com.ua/yak-priborkati-drakona-3-prihovanii-svit-3d-7450/



Фільм «Ефір», 16+



Події фільму розгортаються в Австро-Угорській імперії на початку Першої світової війни. З околиць Російської імперії тікає лікар, якому загрожує страта. Він вбив людину, давши їй надмірну дозу ефіру. Аби продовжити свої експерименти з впливу речовини на людський організм, лікар влаштовується до автро-угорської фортеці. Тут він продовжує маніпуляції, головною метою яких вбачає не зменшення болю, а керування поведінкою людей. Аби мати достатнє фінансування для своїх жорстоких експериментів, чоловік починає вести шпигунську діяльність.



Квитки тут:



Фільм «Наркокур'єр», 16+



Ветеран Другої світової війни Ерл Стоун (Клінт Іствуд) ніколи не був зразковим сім’янином. Та було в його житті те, що вдавалося йому краще, ніж іншим. Ерл найнявся водієм до одних людей і заробляв чималі гроші. Що саме він перевозить, старий зрозумів згодом.



Кінотеатр «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity», запрошує разом поринути у світ екшну та пригод!



Квитки тут:







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