Лучан кличуть на прем’єрні кінострічки у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 13:23
У кінотеатрі «PremierCity» – 3 прем’єрні фільми.
Тож закликають поспішати обрати найкращу кінострічку:
Мультфільм «Як приборкати дракона 3. Прихований світ», 0+
У центрі сюжету – знову хлопець на ім'я Гикавка. Колись він зумів зробити те, що не вдавалося семи поколінням вікінгів – він приборкав дракона. Тривала ворожнеча залишилася в минулому. Тепер на давніх друзів – Гикавки та Беззубика, чекають нові пригоди. Селищу, де дракони та вікінги живуть у мирі та спокої, загрожує жорстокий ворог. Щоб захистити свій дім, хоробрий правитель Гикавка та його вірний дракон вирушають у подорож до прихованого міфічного світу.
https://premiercity.com.ua/yak-priborkati-drakona-3-prihovanii-svit-3d-7450/
Фільм «Ефір», 16+
Події фільму розгортаються в Австро-Угорській імперії на початку Першої світової війни. З околиць Російської імперії тікає лікар, якому загрожує страта. Він вбив людину, давши їй надмірну дозу ефіру. Аби продовжити свої експерименти з впливу речовини на людський організм, лікар влаштовується до автро-угорської фортеці. Тут він продовжує маніпуляції, головною метою яких вбачає не зменшення болю, а керування поведінкою людей. Аби мати достатнє фінансування для своїх жорстоких експериментів, чоловік починає вести шпигунську діяльність.
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/efir-7446/
Фільм «Наркокур'єр», 16+
Ветеран Другої світової війни Ерл Стоун (Клінт Іствуд) ніколи не був зразковим сім’янином. Та було в його житті те, що вдавалося йому краще, ніж іншим. Ерл найнявся водієм до одних людей і заробляв чималі гроші. Що саме він перевозить, старий зрозумів згодом.
Кінотеатр «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity», запрошує разом поринути у світ екшну та пригод!
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/narkokur-er-7447/
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Тож закликають поспішати обрати найкращу кінострічку:
Мультфільм «Як приборкати дракона 3. Прихований світ», 0+
У центрі сюжету – знову хлопець на ім'я Гикавка. Колись він зумів зробити те, що не вдавалося семи поколінням вікінгів – він приборкав дракона. Тривала ворожнеча залишилася в минулому. Тепер на давніх друзів – Гикавки та Беззубика, чекають нові пригоди. Селищу, де дракони та вікінги живуть у мирі та спокої, загрожує жорстокий ворог. Щоб захистити свій дім, хоробрий правитель Гикавка та його вірний дракон вирушають у подорож до прихованого міфічного світу.
https://premiercity.com.ua/yak-priborkati-drakona-3-prihovanii-svit-3d-7450/
Фільм «Ефір», 16+
Події фільму розгортаються в Австро-Угорській імперії на початку Першої світової війни. З околиць Російської імперії тікає лікар, якому загрожує страта. Він вбив людину, давши їй надмірну дозу ефіру. Аби продовжити свої експерименти з впливу речовини на людський організм, лікар влаштовується до автро-угорської фортеці. Тут він продовжує маніпуляції, головною метою яких вбачає не зменшення болю, а керування поведінкою людей. Аби мати достатнє фінансування для своїх жорстоких експериментів, чоловік починає вести шпигунську діяльність.
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/efir-7446/
Фільм «Наркокур'єр», 16+
Ветеран Другої світової війни Ерл Стоун (Клінт Іствуд) ніколи не був зразковим сім’янином. Та було в його житті те, що вдавалося йому краще, ніж іншим. Ерл найнявся водієм до одних людей і заробляв чималі гроші. Що саме він перевозить, старий зрозумів згодом.
Кінотеатр «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity», запрошує разом поринути у світ екшну та пригод!
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/narkokur-er-7447/
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