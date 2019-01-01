Як у Луцьку запускали першу маршрутку та хто першим у неї сів. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:25
Показали унікальні ретрофото першої луцької маршрутки та першої пасажирки-лучанки.
Світлини з газети оприлюднила Наталка Романова у Facebook, - повідомляє ВолиньUA.
Першу луцьку маршрутку запустили у 1953 році. Саме тоді лучанці Зої Іщук поталанило стати першою пасажиркою маршруту "Кічкарівка - Парк".
Цього року, по радіо оголосили, що невдовзі центром Луцька будуть курсувати автобуси до околиць, а центром, на той час, називався парк.
Оплата за проїзд нараховувалась згідно з розцінками - 5 копійок за зупинку. До центру з Кічкарівки - коштувало 25 копійок.
Заголовне фото ілюстративне
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Світлини з газети оприлюднила Наталка Романова у Facebook, - повідомляє ВолиньUA.
Першу луцьку маршрутку запустили у 1953 році. Саме тоді лучанці Зої Іщук поталанило стати першою пасажиркою маршруту "Кічкарівка - Парк".
Цього року, по радіо оголосили, що невдовзі центром Луцька будуть курсувати автобуси до околиць, а центром, на той час, називався парк.
Оплата за проїзд нараховувалась згідно з розцінками - 5 копійок за зупинку. До центру з Кічкарівки - коштувало 25 копійок.
Заголовне фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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