Як у Луцьку запускали першу маршрутку та хто першим у неї сів. РЕТРОФОТО





Світлини з газети оприлюднила Наталка Романова у Facebook, - повідомляє



Першу луцьку маршрутку запустили у 1953 році. Саме тоді лучанці Зої Іщук поталанило стати першою пасажиркою маршруту "Кічкарівка - Парк".



Цього року, по радіо оголосили, що невдовзі центром Луцька будуть курсувати автобуси до околиць, а центром, на той час, називався парк.



Оплата за проїзд нараховувалась згідно з розцінками - 5 копійок за зупинку. До центру з Кічкарівки - коштувало 25 копійок.







Заголовне фото ілюстративне

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