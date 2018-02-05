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У Луцьку з боржника аліментів стягнули понад 53 тисячі гривень

У Луцьку з боржника аліментів стягнули понад 53 тисячі гривень
У Луцьку боржник аліментів "влетів" на понад 53 тисячі гривень.

Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.

Завдяки роботі державних виконавців Другого відділу ДВС міста Луцьк вдалося отримати ефективні результати щодо стягнення аліментів.

Так, боржник сплатив заборгованість за аліментами у розмірі 34 000 грн, 16 000 грн штрафу та 3 400 грн виконавчого збору на утримання двох дітей.

Ще один боржник на користь дитини сплатив 17 399,55 грн аліментів, штраф у розмірі 6 641,63 грн та 3 320,81 грн виконавчого збору.


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Теги: аліменти, борг
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