У Луцьку з боржника аліментів стягнули понад 53 тисячі гривень





Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.



Завдяки роботі державних виконавців Другого відділу ДВС міста Луцьк вдалося отримати ефективні результати щодо стягнення аліментів.



Так, боржник сплатив заборгованість за аліментами у розмірі 34 000 грн, 16 000 грн штрафу та 3 400 грн виконавчого збору на утримання двох дітей.



Ще один боржник на користь дитини сплатив 17 399,55 грн аліментів, штраф у розмірі 6 641,63 грн та 3 320,81 грн виконавчого збору.





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