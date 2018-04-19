Покарали лучанку, яка спалювала сміття на своєму городі





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Так, мешканка вулиці Володимирської, 67 господарювала на присадибній ділянці і, зібравши усе до купи, підпалила.



Таким чином вона хотіла утилізувати минулорічне зілля, натомість щоб вивезти сміття на полігон твердих побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на жінку, яка самовільно палила сміття, склали адмінпротокол.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Так, мешканка вулиці Володимирської, 67 господарювала на присадибній ділянці і, зібравши усе до купи, підпалила.Таким чином вона хотіла утилізувати минулорічне зілля, натомість щоб вивезти сміття на полігон твердих побутових відходів.

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