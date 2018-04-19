вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Покарали лучанку, яка спалювала сміття на своєму городі

Покарали лучанку, яка спалювала сміття на своєму городі
У Луцьку на жінку, яка самовільно палила сміття, склали адмінпротокол.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Так, мешканка вулиці Володимирської, 67 господарювала на присадибній ділянці і, зібравши усе до купи, підпалила.

Таким чином вона хотіла утилізувати минулорічне зілля, натомість щоб вивезти сміття на полігон твердих побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, палії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
маниципали скоти немає біьше чим зайнятись ганьба
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині двоє чоловіків побили і пограбували газовика
Сьогодні, 15:12
У «Суперновій» продають квартири з просторою кухнею та вітальнею: дизайн. ФОТО*
Сьогодні, 14:50
Покарали лучанку, яка спалювала сміття на своєму городі
Сьогодні, 14:48
У Луцьку серед білого дня грабіжники напали на жінку
Сьогодні, 14:38
Розповіли, що робити власнику нерозмитненої «євробляхи»
Сьогодні, 14:27
Схожі новини
Карають гривнею: у Луцьку муніципали «ловили» паліїв Карають гривнею: у Луцьку муніципали «ловили» паліїв
19 квітень, 2018, 11:03
Лучани поїхали за кордон, кинувши напризволяще загиджену земельну ділянку Лучани поїхали за кордон, кинувши напризволяще загиджену земельну ділянку
Сьогодні, 10:25
У Луцьку зловили комунальників, які без дозволів зрізали дерева У Луцьку зловили комунальників, які без дозволів зрізали дерева
19 лютий, 15:31
У Києві пара побила перехожого через відмову зайнятися сексом. ФОТО У Києві пара побила перехожого через відмову зайнятися сексом. ФОТО
16 лютий, 03:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ще одна церква відреклася від Московського патріархату
Сьогодні, 15:56
 0
Мокрий сніг і хуртовина: волинян попереджають про зміну погоди
Сьогодні, 15:45
 0
Минулоріч у 300 волинянок виявили рак грудей. ВІДЕО
Сьогодні, 15:42
 0
У волинянки «обчистили» будинок
Сьогодні, 15:15
 0
На Волині двоє чоловіків побили і пограбували газовика
Сьогодні, 15:12
 0
Медіа
відео
1/8