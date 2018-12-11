Мокрий сніг і хуртовина: волинян попереджають про зміну погоди
Сьогодні, 15:45
На Волині завтра, 22 лютого, суттєво погіршиться погода.
Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.
"22 лютого вночі налипання мокрого снігу, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця...", - йдеться у повідомлені.
Зауважимо, що синоптик Наталка Діденко на свої сторінці у facebook розповіла про погоду у більшості областей України.
"Складна завтра погода очікується у: західних областях, південній частині України, у Житомирській, Вінницькій, Кропивницькій областях, частинах Черкаської, Дніпропетровської областей та на Донеччині.
Йтиме сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем, налипання мокрого снігу, поривчастий, до сильного, вітер", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.
"22 лютого вночі налипання мокрого снігу, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця...", - йдеться у повідомлені.
Зауважимо, що синоптик Наталка Діденко на свої сторінці у facebook розповіла про погоду у більшості областей України.
"Складна завтра погода очікується у: західних областях, південній частині України, у Житомирській, Вінницькій, Кропивницькій областях, частинах Черкаської, Дніпропетровської областей та на Донеччині.
Йтиме сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем, налипання мокрого снігу, поривчастий, до сильного, вітер", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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