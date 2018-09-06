У скільки обійдеться молочний кошик на Волині

Херсонщина має найдорожчі молочні продукти в країні, Волинь - опинилася посередині рейтингу з показником у 212 гривень.Про це у Facebook повідомив очільник Української асоціації постачальників торговельних мережЗа даними статистики, на Херсонщині найдорожчі молочні продукти, а саме: молоко, сметана та кисломолочний сир. А на Київщині найбільша ціна на вершкове масло.Щодо кожного продукту молочного кошику, то найдорожчими й найдешевшими регіонами є:1. Молоко, літр. Найдорожчий регіон – Херсонська область із ціною 25,3грн, а найдешевшим є Чернівецька, де літр обійдеться в 21,1грн. Різниця в ціні між цими регіонами – 4,2грн.2. Сметана, кілограм. Найдорожча сметана на Херсонщині, де вона коштує 61,7грн. А менше за всіх платять на Рівненщині – лише 50,6грн. Різниця в ціні складає 11,1грн.3. Кисломолочний сир, кілограм. Найдорожчий сир у Херсонській області, де в середньому продається по 111грн. Найдоступніша пропозиція на Сумщині, де його вартість складає 82грн. Різниця в ціні дорівнює 29грн4. Вершкове масло, 200гр. Найбільша ціна за пачку масла на Київщині, де вона обійдеться в 42,6грн. Найдешевше масло на Тернопільщині, де воно коштує 37,2грн, тобто на 5,4грн дешевше ніж у Київській області."Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж також порахували вартість молочного кошика в регіонах країни. До нашого смачного та корисного кошика ввійшли по кілограму сметани й кисломолочного сиру, 200гр вершкового масла та літр молока. Тобто ті продукти, які підлягають державному моніторингу цін.Статистика говорить, що найдорожчий молочний кошик у Херсонській області – 236грн, а найдешевші в Житомирській і Сумській – по 203грн. Різниця між цими регіонами становить 33грн, або 16%", - йдеться у повідомленні.ТОП - 5 найдорожчих регіонів виглядає так: Херсонська область – 236грн, Київ –235грн, Черкаська – 233грн, Одеська область – 232грн і Кіровоградська – 230грн.П’ятірка найдешевших регіонів наступна: Житомирщина та Сумщина – 203грн, Закарпаття – 205грн, Вінниччина – 206грн і Рівненщина – 208грн.А між лідерами та антилідерами розмістились: Луганська область – 230грн, Донецька – 227грн, Полтавська – 226грн, Київська – 222грн, Запорізька й Харківська – по 218грн, Чернівецька – 217грн, Миколаївська – 216грн, Дніпропетровська й Івано-Франківська – по 215грн, Львівська і Хмельницька – по 214грн, Чернігівська – 213грн, Волинська – 212грн і Тернопільська – 209 грн."Данні альтернативного дослідження Асоціації постачальників торговельних мереж із першого березня 2018 року по перше лютого 2019 року показують, що за останні одинадцять місяців поточного року молочний набір подорожчав на 14%. Усі продукти демонстрували зростання: молоко й вершкове масло зросло в ціні на 21%, сметана на 13%, і кисломолочний сир на 6%", - зазначив Дорошенко.