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Пенсіонерка оформила субсидію й залишилася без квартири

Пенсіонерка оформила субсидію й залишилася без квартири
У Рівному подружня пара похилого віку розлучилася, щоб отримувати субсидію. Однак чоловік згодом помер, а жінка залишилася без квартири.

Про це повідомила начальник міського управління праці та соціального захисту населення міста Рівне Віра Мельник, - пише "Знай.ua".

У повідомленні чиновниці йдетья:

"Люди пенсійного віку мали дві квартири, дітей не було. Він - учасники бойових дій. Розлучилися та обоє оформили субсидію. І раптово дідусь помирає. Тепер колишня дружина не має права на пільгу як сім'я учасника бойових дій, бо вони розлучені.
Окрім цього, одна квартира належала їй, а інша була зареєстрована на дідуся, колишнього чоловіка. Тепер невідомо як жінка доведе, що це їхнє спільне майно, бо вони розлучилися"

Відомо, що у пари не було дітей. На кожного з подружжя було оформлено по квартирі. Спочатку чоловік і дружина оформляли дві субсидії, а також користувалися пільгами. У минулому році, після зміни норм по субсидіях, щоб не втратити пільги, подружжя оформили розлучення, хоча насправді і далі жили разом. Так у них вийшло знову отримати дві субсидії на комуналку.

Але чоловік помер і тепер його колишня дружина не має права ні на пільги як вдова учасника бойових дій, ні на квартиру.

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Теги: пенсіонерка, субсидія, квартира, Рівненщина
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