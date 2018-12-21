Обіцяли 2 поверхи, а зводять – 9: лучани проти будівництва багатоповерхівки





Місцева мешканка Надія Петрук розповіла



Жінка каже, що нині біля об’єкту працює центр продажу квартир й розміщений плакат про зведення багатоповерхівки.



Згідно з Генпланом Луцька територія є зоною садибної забудови. Нині роботи призупинені.



За парканом новобудови живе Тетяна Ольхович. Жінка каже, що коли будують, її помешкання хитає, фундамент почав просідати.



«9-поверховий будинок має знаходитися не ближче, як за 27 метрів від житлового будинку. В нас освітлення будинку буде порушуватися. Забудовник сказав, що ми будемо робити те, що нам потрібно, ми будемо 9-поверховий будинок зводити, тому що 5-поверховий нам не вигідно», – розовіла Тетяна Ольхович.



Мешканці вулиці Ошуркевича та Даньшина написали колективне звернення у прокуратуру та міську раду.



Забудовниця Тетяга Гажула наразі перебуває за кордоном. Її інтереси представляє Віталій Доскач.



«Є організації, які повністю відповідають за те все, запитуйте законність питання, чи вони мали право давати, чи мали право це робити. Там і прокуратура займається. На даний момент ми отримали містобудівні умови обмеження, розробляється проектна документація, проходить експертиза проекту. По ПДП передбачено 9 поверхів», – розповів представник забудовника.



Виконком Луцька доручив управлінню містобудування та архітектури видати містобудівні умови, ідеться у проекті рішення від 20 червня 2018 року. На сесії міськради депутати проголосували за дозвіл на розробку детального плану території під багатоповерхівку.



Депутат Тарас Шляхтич назвав ці рішення передчасними.



«Ситуація не відповідає чинному законодавству, і відповідно ми про це заявляли на сесії. Говорили про те, що передчасно зараз затверджувати те питання. І передчасно взагалі там змінювати цільове призначення земельної ділянки», – прокоментував Тарас Шляхтич.



Заступник міського голови Григорій Недопад сказав мешканцям, що зустрінеться ще раз із головним архітектором міста.



«Вчора нам повідомили про те, що Григорій Недопад участі не візьме у цьому прийомі, тому що має бажання провести у себе розширену нараду», – каже мешканка вулиці Даньшина Надія Петрук.



Невідповідність детального плану території Генеральному плану міста Веніамін Туз пояснив так:



«Затверджений детальний план дозволяє змінити цільове призначення земельної ділянки і функціональне її використання. Наскільки я знаю, забудовник добився того, щоб ці зміни були внесені в Генеральний план».



У грудні будівництво перевіряли фахівці відділу Держархбудконтролю міськради. На момент перевірки на цьому місці був залитий фундамент, порушень не зафіксували.



Керівник відділу Держархбудконтролю Владислав Троць розповів, що пізніше забудовник Тетяна Гажула скасувала містобудівні умови на будівництво індивідуального житлового будинку.



Якщо будівництво відновиться, і мешканці звернуться зі скаргами, забудовника штрафуватимуть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Даньшина зводять дев’ятиповеріхвку.Місцева мешканкарозповіла Суспільному , що роботи стартували в листопаді 2017-го року, тоді сусіди підписали дозвіл на земельні межі, де мали зводити індивідуальну забудову у два поверхи.Жінка каже, що нині біля об’єкту працює центр продажу квартир й розміщений плакат про зведення багатоповерхівки.Згідно з Генпланом Луцька територія є зоною садибної забудови. Нині роботи призупинені.За парканом новобудови живе. Жінка каже, що коли будують, її помешкання хитає, фундамент почав просідати.«9-поверховий будинок має знаходитися не ближче, як за 27 метрів від житлового будинку. В нас освітлення будинку буде порушуватися. Забудовник сказав, що ми будемо робити те, що нам потрібно, ми будемо 9-поверховий будинок зводити, тому що 5-поверховий нам не вигідно», – розовіла Тетяна Ольхович.Мешканці вулиці Ошуркевича та Даньшина написали колективне звернення у прокуратуру та міську раду.Забудовницянаразі перебуває за кордоном. Її інтереси представляє«Є організації, які повністю відповідають за те все, запитуйте законність питання, чи вони мали право давати, чи мали право це робити. Там і прокуратура займається. На даний момент ми отримали містобудівні умови обмеження, розробляється проектна документація, проходить експертиза проекту. По ПДП передбачено 9 поверхів», – розповів представник забудовника.Виконком Луцька доручив управлінню містобудування та архітектури видати містобудівні умови, ідеться у проекті рішення від 20 червня 2018 року. На сесії міськради депутати проголосували за дозвіл на розробку детального плану території під багатоповерхівку.Депутатназвав ці рішення передчасними.«Ситуація не відповідає чинному законодавству, і відповідно ми про це заявляли на сесії. Говорили про те, що передчасно зараз затверджувати те питання. І передчасно взагалі там змінювати цільове призначення земельної ділянки», – прокоментував Тарас Шляхтич.Заступник міського голови Григорій Недопад сказав мешканцям, що зустрінеться ще раз із головним архітектором міста.«Вчора нам повідомили про те, що Григорій Недопад участі не візьме у цьому прийомі, тому що має бажання провести у себе розширену нараду», – каже мешканка вулиці Даньшина Надія Петрук.Невідповідність детального плану території Генеральному плану міста Веніамін Туз пояснив так:«Затверджений детальний план дозволяє змінити цільове призначення земельної ділянки і функціональне її використання. Наскільки я знаю, забудовник добився того, щоб ці зміни були внесені в Генеральний план».У грудні будівництво перевіряли фахівці відділу Держархбудконтролю міськради. На момент перевірки на цьому місці був залитий фундамент, порушень не зафіксували.Керівник відділу Держархбудконтролюрозповів, що пізніше забудовник Тетяна Гажула скасувала містобудівні умови на будівництво індивідуального житлового будинку.Якщо будівництво відновиться, і мешканці звернуться зі скаргами, забудовника штрафуватимуть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію